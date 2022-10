Κοινή στρατιωτική μονάδα Ρωσίας- Λευκορωσίας ανακοίνωσε ο Λουκασένκο

Τη συγκρότηση κοινής στρατιωτικής μονάδας με τη Ρωσία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μάλιστα, ο Λουκασένκο κατηγορεί την Ουκρανία ότι προετοίμαζε χτύπημα κατά της χώρας του.

