Γαλλία: Εκκένωση έξι αεροδρομίων λόγω απειλών για βόμβα - Εκκένωση αεροδρομίου και στο Βέλγιο Κόσμος 13:18, 18.10.2023

Πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Νάντη, Μποβέ, Τουλούζη, Νίκαια, Λιλ και Λυών - Το αεροδρόμιο της Οστάνδης στο Βέλγιο εκκενώθηκε επίσης