Η Γαλλία συνεργάζεται με τους συμμάχους της για την κατάρτιση ενός σχεδίου σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Μπαρό ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί κατά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα την ίδια ημέρα, σημειώνει το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζητά τις επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού, αναβιώνοντας την φιλοδοξία του να ελέγξει το στρατηγικό νησί παρά τις αντιρρήσεις της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

