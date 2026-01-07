Χρυσός αξίας 5,2 δισ. δολαρίων έφυγε από τη Βενεζουέλα προς την Ελβετία τα πρώτα χρόνια του Μαδούρο

Η Βενεζουέλα μετέφερε χρυσό αξίας σχεδόν 4,14 δισ. ελβετικών φράγκων (5,20 δισ. δολάρια) στην Ελβετία στα πρώτα χρόνια της ηγεσίας του αποπεμφθέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Από το 2913, όταν εξελέγη ο Μαδούρο, μέχρι το 2016, η χώρα της Νότιας Αμερικής έστειλε 113 μετρικούς τόνους του πολύτιμου μετάλλου στην Ελβετία, σύμφωνα με δεδομένα που εξέτασε το Reuters.

Ο χρυσός προερχόταν από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας, ανέφερε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ρευστοποιούσε αποθέματα χρυσού για να στηρίξει την οικονομία της χώρας. Δεν υπήρξαν εξαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα προς την Ελβετία από το 2017, όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις της ΕΕ, έως το 2025.

Τη Δευτέρα, η Ελβετία διέταξε το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που κατέχει στη χώρα ο Μαδούρο και 36 συνεργάτες του, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για την πιθανή αξία ή την προέλευση των κεφαλαίων αυτών. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ αυτών των περιουσιακών στοιχείων και του χρυσού που μεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα.

Ο χρυσός, που προερχόταν από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, πιθανότατα μεταφέρθηκε στην Ελβετία για επεξεργασία, πιστοποίηση και περαιτέρω μεταφορά, ανέφερε το SRF.

Η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας έχει πουλήσει μέρος των αποθεμάτων χρυσού της για να στηρίξει την οικονομία της χώρας και να εξασφαλίσει σκληρό νόμισμα, εν μέσω των κυρώσεων των ΗΠΑ.

«Υπήρξε έντονη πώληση υπό πίεση από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας την περίοδο 2012-2016. Μεγάλο μέρος αυτού κατέληξε στην Ελβετία» δήλωσε η Ρόνα Ο’Κόνελ, αναλύτρια αγορών στη StoneX.

«Στη συνέχεια, θα μπορούσε να έχει παραμείνει σε αντισυμβαλλόμενους του χρηματοπιστωτικού τομέα ή να έχει πωληθεί σε μικρές ράβδους προς την Ασία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».

Οι εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία μειώθηκαν στο μηδέν το 2017, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε διάφορα πρόσωπα από τη Βενεζουέλα που κατηγορήθηκαν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για υπονόμευση της δημοκρατίας. Η Ελβετία υιοθέτησε τις κυρώσεις της ΕΕ στις αρχές του 2018, αν και δεν περιλάμβαναν γενικό εμπάργκο στις εισαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα.

«Πιθανότατα υπήρξε μεγάλη πτώση των εξαγωγών στη συνέχεια, επειδή η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας απλώς ξέμεινε από χρυσό», δήλωσε η Ο’Κόνελ της StoneX.

