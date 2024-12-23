Ιράν: Εξετάζει λαθρεμπόριο όπλων στη Χεζμπολάχ μέσω αέρος

Το ενδεχόμενο λαθρεμπορίου όπλων στη Χεζμπολάχ με πτήσεις προς Λίβανο εξετάζει η Τεχεράνη, καθώς οι χερσαίες διαδρομές που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν στη Συρία δεν είναι πλέον εφικτές.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τη Δευτέρα, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος, με την επανέναρξη των πτήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Βηρυτού, η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να προσπαθήσει να μετατρέψει την πρωτεύουσα του Λιβάνου σε κέντρο για τις παραδόσεις της.

Πηγή: skai.gr

Η Δύση «ανησυχεί ότι το Ιράν έχασε [τη Δαμασκό ως] το ‘’αεροδρόμιό’’ της στην περιοχή για λαθρεμπόριο όπλων και τώρα προσπαθεί να μετατρέψει το αεροδρόμιο της Βηρυτού στο νέο του κόμβο επιμελητείας, όπως έκανε στη Συρία», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.Σημείωσε δε ότι αυτό «θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη κλιμάκωση».Πρόσφατα, το νέο καθεστώς των ανταρτών στη Συρία , με επικεφαλής τον αρχηγό των τζιχαντιστών Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε την απόφασή του να εμποδίσει τους Ιρανούς να πετούν πάνω από τον ουρανό της Συρίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.