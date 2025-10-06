Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μέλη του προσωπικού του Πρίγκιπα Χάρι αναγκάστηκαν να «μπλοκάρουν σωματικά» μια φερόμενη stalker, η οποία κατάφερε να τον πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, τα περιστατικά έλαβαν χώρα με διαφορά μόλις δύο ημερών. Η πρώτη προσπάθεια της γυναίκας έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων της φιλανθρωπικής οργάνωσης WellChild στο ξενοδοχείο Royal Lancaster στο κεντρικό Λονδίνο. Παρά τα μέτρα, κατάφερε να εισέλθει σε «ζώνη ασφαλείας» κοντά στον Δούκα του Σάσεξ.

Δύο ημέρες αργότερα, η ίδια γυναίκα εντοπίστηκε ξανά σε απόσταση λίγων μέτρων από τον Πρίγκιπα Χάρι, κατά την επίσκεψή του στο Imperial College του Λονδίνου. Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα ότι κατά το δεύτερο περιστατικό, ένα μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του Χάρι αναγνώρισε τη γυναίκα και παρενέβη, εμποδίζοντάς την με το σώμα του να πλησιάσει περισσότερο. Ο σωματοφύλακας την αναγνώρισε διότι το όνομά της περιλαμβάνεται σε μια λίστα «ατόμων με εμμονή», η οποία έχει συνταχθεί από ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών και έχει παραδοθεί στην προσωπική ομάδα προστασίας του πρίγκιπα.

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ακολουθήσει τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας, την οποία το ζεύγος επισκέφθηκε πέρυσι.

Η Scotland Yard αρνήθηκε να σχολιάσει τα δύο φερόμενα περιστατικά, δηλώνοντας ότι δεν συζητά θέματα που αφορούν ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η επίσκεψη του Χάρι τον Σεπτέμβριο ήταν η πρώτη του στη Βρετανία μετά την ήττα στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οποίας προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποκαταστήσει την αστυνομική του προστασία.

