Άφαντοι παραμένουν οι ληστές που κατάφεραν και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο του Λούβρου την περασμένη Κυριακή.

Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου Λοράνς ντε Καρ, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά τη ληστεία την Κυριακή, παραδέχτηκε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια του μουσείου επισημαίνοντας σε Γάλλους γερουσιαστές ότι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν αδύναμα και «παλαιωμένα».

Η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου όπου έκαναν διάρρηξη ήταν στραμμένη μακριά από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα όπου στεγάζονταν τα κοσμήματα, είπε.

«Απογοητεύσαμε αυτά τα κοσμήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανείς δεν προστατεύτηκε από τους «βάναυσους εγκληματίες - ούτε καν το Λούβρο».

Υπουργοί έχουν δώσει συνεντεύξεις Τύπου και έχουν αρνηθεί τυχόν παραλείψεις στον τομέα της ασφάλειας, αλλά ο ντε Καρ το παρέβλεψε αυτό και παραδέχτηκε ότι το Λούβρο είχε «ηττηθεί».

Το σύστημα CCTV έξω από το Λούβρο είναι «μη ικανοποιητικό», είπε, και στο εσωτερικό, σε ορισμένες περιοχές τα συστήματα είναι πολύ παλιά για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Ντε Καρς, η οποία έγινε διευθύντρια του Λούβρου το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών CCTV.

Είπε ότι την είχαν προειδοποιήσει για το πόσο «απαρχαιωμένος» ήταν ο εξοπλισμός στο Λούβρο όταν ανέλαβε τη θέση αυτή σε αντίθεση με τον σύγχρονο εξοπλισμό του Μουσείου Ορσέ, όπου είχε εργαστεί προηγουμένως.

Μερικοί από τους γερουσιαστές που αντιμετώπισε στην ακρόαση της Τετάρτης εξέφρασαν δυσπιστία για την ασφάλεια του Λούβρου, ρωτώντας γιατί υπήρχε μόνο μία κάμερα - στον εξωτερικό τοίχο που έβλεπε προς το ποτάμι - και γιατί έδειχνε προς τη λάθος κατεύθυνση.

Αυτή η μοναδική βλάβη σήμαινε ότι το φορτηγό που μετέφερε τη συμμορία και η σκάλα που χρησιμοποίησαν για να ανέβουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου δεν έγινε καθόλου αντιληπτή.

«Υπάρχει μια αδυναμία στο Λούβρο και την αναγνωρίζω πλήρως», δήλωσε η ντε Καρς στους γερουσιαστές.

Επαίνεσε ωστόσο, τους φύλακες ασφαλείας, οι οποίοι, όπως είπε, ενήργησαν γρήγορα για να εκκενώσουν το κτίριο μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει εισβολή, αλλά παραδέχτηκε: «Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των κλεφτών αρκετά νωρίς... η αδυναμία της περιμετρικής μας προστασίας είναι γνωστή».

Το μουσείο άνοιξε ξανά την Τετάρτη, αν και η γκαλερί παρέμεινε κλειστή.

Η διευθύντρια ελπίζει ότι οι εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026. Ωστόσο, αναμένεται να είναι δύσκολο, δεδομένης της παλαιωμένης υποδομής του κτιρίου που κάποτε ήταν βασιλικό παλάτι.

Η Ντε Καρς είπε ότι υπέβαλε την παραίτησή της στο υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε.

«Είμαι πληγωμένη ως πρόεδρος και διευθύντρια που οι προειδοποιήσεις που έκανα, ως πληροφοριοδότης, κατά μία έννοια, επαληθεύτηκαν την περασμένη Κυριακή.»

«Είχαμε μια τρομερή αποτυχία στο Λούβρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη γι' αυτήν», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

