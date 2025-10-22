Ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, προειδοποίησε ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια για ένα «σοκ» ή μια «δοκιμασία» από τη Ρωσία, προειδοποιώντας για την πιθανότητα μιας πιο άμεσης αντιπαράθεσης στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι προετοιμάζει τον στρατό της Γαλλίας για αυτό το ενδεχόμενο.

«Η Ρωσία είναι μια χώρα που μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας», δήλωσε ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Εθνοσυνέλευσης την Τετάρτη.

«Ο πρώτος στόχος που έθεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι να είναι έτοιμες μέσα σε τρία ή τέσσερα χρόνια για ένα σοκ, ένα είδος δοκιμασίας», πρόσθεσε. «Η δοκιμασία υπάρχει ήδη σε υβριδική μορφή, αλλά μπορεί να γίνει πιο βίαιη».

Ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στη Συμμαχία μέσα στα επόμενα χρόνια, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από το 2027 έως το 2030 χρονικά. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη προετοιμασίας για ενδεχόμενο πόλεμο έως το 2030.

Παραδοσιακά, οι Γάλλοι αξιωματικοί εμφανίζονταν πιο συγκρατημένοι σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, αποφεύγοντας να προσδιορίσουν χρονοδιαγράμματα ή να μιλήσουν ανοιχτά για πιθανή ρωσική επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, η ρητορική του Παρισιού απέναντι στη Μόσχα έχει σκληρύνει, με τον Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται «σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».

«Το να πιστεύουμε ότι η εισβολή του 2022 στην Ουκρανία ήταν η τελευταία και ότι δεν θα επαναληφθεί στην ήπειρό μας σημαίνει πως αγνοούμε τον κίνδυνο που απειλεί τις κοινωνίες μας», προειδοποίησε ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν. «Οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται με έναν στόχο: να έρθουν αντιμέτωποι με το ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «η Ευρώπη είναι το σωστό επίπεδο στο οποίο πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας».

Η προσπάθεια επανεξοπλισμού της Γαλλίας αποτελεί ήδη, όπως εξήγησε, μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία. «Αν οι αντίπαλοί μας αντιληφθούν ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να υποχωρήσουν. Αν όμως πιστέψουν ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, δεν βλέπω τι θα τους σταματούσε» επισήμανε.



Πηγή: skai.gr

