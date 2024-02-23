Γαλλία: Ο Μακρόν αποσύρει την ιδέα του για μια «μεγάλη συζήτηση» στην Αγροτική Έκθεση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε σήμερα τη μεγάλη δημόσια συζήτηση που υπολόγιζε ότι θα είχε αύριο, Σάββατο, στο πλαίσιο της Αγροτικής Έκθεσης (Salon de l'agriculture) του Παρισιού, αλλά πρότεινε στα αγροτικά συνδικάτα να τα δει πριν από την επίσημη έναρξη.

Η ιδέα μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης, χαρακτηριστικό του Μακρόν, μετατράπηκε σε φιάσκο καθώς η αναφορά την Πέμπτη στην πρόσκληση προς την περιβαλλοντική συλλογικότητα Soulèvements de la Terre (Εξεγέρσεις της Γης), έστω κι αν ακυρώθηκε γρήγορα, εξόργισε τους αγρότες.

"Τα αγροτικά συνδικάτα (...) ήθελαν μια ανοιχτή 'συζήτηση'. Σήμερα ζητούν την ακύρωσή της. Ελήφθη δεόντως υπόψη", έγραψε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Θα προσκαλέσω αύριο (Σάββατο) το πρωί όλα τα αγροτικά συνδικάτα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. Θα είμαι εκεί για την έναρξή της και θα έρθω σε επαφή με όλους όσοι θέλουν να συζητήσουμε, όπως κάνω κάθε χρόνο", πρόσθεσε ο πρόεδρος Μακρόν.

Ενώπιον των μελών του που συγκεντρώθηκαν μπροστά από τις πύλες της Αγροτικής Έκθεσης σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος του ισχυρού συνδικάτου FNSEA, Αρνό Ρουσό, προειδοποίησε τον πρόεδρο "ότι πριν περάσει και βγει φωτογραφίες, θα πρέπει πρώτα να ανακοινώσει στους αγρότες αυτό που περιμένουν και αυτό που διεκδικούν εδώ και εβδομάδες".

Το πλήθος σφύριξε δυνατά το όνομα του προέδρου προμηνύοντας μια τεταμένη επίσκεψη αύριο. Οι πρόεδροι της Γαλλίας συνήθως περνούν ώρες ή ακόμα και ολόκληρη μέρα, στην Αγροτική Έκθεση.

Ο Ρουσό ωστόσο επιβεβαίωσε μετά στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι θα είναι "εκεί, από αύριο το πρωί μετά την πρόσκληση του προέδρου της Δημοκρατίας".

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Coordination rurale (Αγροτικός Συντονισμός), του δεύτερου μεγαλύτερου αγροτικού συνδικάτου, Βερονίκ Λε Φλοκ' Ας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αποδέχτηκε επίσης αυτή τη συνάντηση με τον πρόεδρο.

"Ο πρόεδρος μάς έκανε μια τεράστια κοροϊδία χθες (Πέμπτη με τη Soulèvements de la Terre), οπότε αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ανακοινώσει πράγματα", σχολίασε ο Βενσέν Μπουβρέν, αγρότης στο Σεν-ε-Μαρν, που συμμετείχε σήμερα σε διαδήλωση αγροτών στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

