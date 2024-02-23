ΗΠΑ: Έβαλαν στη μαύρη λίστα των κυρώσεων 14 ρωσικά τάνκερ του ομίλου Sovcomflot

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν σήμερα στη μαύρη λίστα των κυρώσεων 14 ρωσικά πετρελαιοφόρα προκειμένου να συμμορφωθούν και να τηρούν το ανώτατο όριο που επέβαλε η Δύση στην τιμή του αργού πετρελαίου που πωλεί η Μόσχα, την παραμονή της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν την εθνική ναυτιλιακή εταιρία της Ρωσίας Sovcomflot, δίνοντάς της προθεσμία 45 ημερών για να εκφορτώσει το πετρέλαιο ή άλλα φορτία από τα 14 πλοία, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται στον όμιλο Sovcomflot για παραβιάσεις του ανώτατου ορίου τιμών της Δύσης στο ρωσικό πετρέλαιο, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

