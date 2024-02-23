Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Έβαλαν στη μαύρη λίστα των κυρώσεων 14 ρωσικά τάνκερ του ομίλου Sovcomflot

Προκειμένου να συμμορφωθούν και να τηρούν το ανώτατο όριο που επέβαλε η Δύση στην τιμή του αργού πετρελαίου που πωλεί η Μόσχα

ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν σήμερα στη μαύρη λίστα των κυρώσεων 14 ρωσικά πετρελαιοφόρα προκειμένου να συμμορφωθούν και να τηρούν το ανώτατο όριο που επέβαλε η Δύση στην τιμή του αργού πετρελαίου που πωλεί η Μόσχα, την παραμονή της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν την εθνική ναυτιλιακή εταιρία της Ρωσίας Sovcomflot, δίνοντάς της προθεσμία 45 ημερών για να εκφορτώσει το πετρέλαιο ή άλλα φορτία από τα 14 πλοία, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται στον όμιλο Sovcomflot για παραβιάσεις του ανώτατου ορίου τιμών της Δύσης στο ρωσικό πετρέλαιο, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ κυρώσεις Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark