Επιχείρηση «Ασπίδες»: Αναθεώρησε σε «κρίσιμη» την εκτίμηση κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα

Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεώρησε προς τα πάνω σε «κρίσιμη» την εκτίμηση κινδύνου για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ στη θαλάσσια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας.

Με ανακοίνωσή της η επιχείρηση «Ασπίδες», επισημαίνει ότι η εκτίμηση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων και τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε λιμάνια που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση «Ασπίδες» καθορίζει τρία επίπεδα επικινδυνότητας για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή:

* «Κρίσιμο» για πλοία που έχουν σύνδεση με το Ισραήλ, τα οποία διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του 'Αντεν.

* «Μέτριο» για πλοία που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κινούνται στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

* «Χαμηλό» για πλοία που δεν έχουν σύνδεση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, αν και επισημαίνεται πως η απειλή δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ακόμη και γι' αυτά.

Η επιχείρηση προχωρά και σε συστάσεις προς τα πλοία να αποφεύγουν την είσοδο στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παράπλευρων απωλειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενθαρρύνεται η επιλογή πορείας πλησιέστερα στις αφρικανικές ακτές, καθώς και η αυστηρή τήρηση των επίσημων οδηγιών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών που εκδίδονται από διεθνείς αρχές.

Η επιχείρηση συστήνει επίσης να διενεργείται αξιόπιστη αξιολόγηση του κινδύνου πριν από κάθε διέλευση στην περιοχή, που χαρακτηρίζεται πλέον ρητά ως «Περιοχή Υψηλής Απειλής».

Η επιχείρηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της απειλής και τον αντίκτυπό της στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζει, δε, πως παραμένει προσηλωμένη στην αμυντική της αποστολή, παρέχοντας δωρεάν υποστήριξη σε πλοία που διασχίζουν την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

