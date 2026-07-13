Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νιλ, ο πολυβραβευμένος Νεοζηλανδός ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο μέσα από εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Jurassic Park και το The Piano.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Όπως έγινε γνωστό, ο Νιλ πέθανε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει ότι έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ. Ήταν περιστοιχισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένειά του σημειώνει ότι ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος και απροσδόκητος, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο ηθοποιός παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο, μετά τη μάχη που είχε δώσει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό του νοσοκομείου St Vincent's Private Hospital για τη φροντίδα που του παρείχε, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό, γράφοντας ότι ο Σαμ Νιλ «κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών», χαρακτηρίζοντάς τον έναν άνθρωπο με χιούμορ, αξιοπρέπεια και δύναμη, που αντιμετώπισε την ασθένειά του με τον ίδιο τρόπο που χαρακτήριζε και τις ερμηνείες του.

Πηγή: skai.gr

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