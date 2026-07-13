Δύο άνδρες που είναι ύποπτοι για την κλοπή κοσμημάτων του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο, φέρεται να δήλωσαν στους ανακριτές ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος πίσω από τη ληστεία ήταν απογοητευμένος από τη λεία και πίστευε ότι «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα».

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επικαλέστηκε αποσπάσματα από την ανάκριση των φερόμενων ως κλεφτών τον περασμένο μήνα από δύο ανακριτές δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προσφέροντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη διάρρηξη που έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως και οδήγησε τον διευθυντή του μουσείου σε παραίτηση.

Σύμφωνα με την αναφορά που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας, οι ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάζονται τοπικά ως Abdoulaye N. και Ghelamallah A., ισχυρίστηκαν ότι διέρρηξαν την Πινακοθήκη του Απόλλωνα στο Λούβρο κατόπιν εντολής ενός πελάτη, τον οποίο αρνήθηκαν να κατονομάσουν από φόβο για τις οικογένειές τους.

Το δίδυμο άρπαξε οκτώ κομμάτια κοσμημάτων, συμπεριλαμβανομένων τιαρών, μιας καρφίτσας, κολιέ και σκουλαρικιών. Όμως, κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, στους υπόπτους έπεσε ένα στεφάνι στολισμένο με πολύτιμους λίθους που φορούσε τον 19ο αιώνα η Αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

«Ναι, ήμουν εγώ, έπεσε από την τσάντα μου», φέρεται να παραδέχτηκε ο Abdoulaye N., προσθέτοντας, καθώς οι δικαστές του έδειχναν μια φωτογραφία του σοβαρά κατεστραμμένου στεφανιού: «Αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό, είναι πολύ σοβαρό».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι δυο τους παρέδωσαν την υπόλοιπη λεία στον φερόμενο ως εγκέφαλο, ο οποίος «δεν ήταν ευχαριστημένος» με το αποτέλεσμα. «Πίστευε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα», είπε στους ανακριτές.

Μάχη με το χρόνο

Και οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι είχαν προσληφθεί μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη διάρρηξη και ότι τους είχε παρουσιαστεί ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα στην πινακοθήκη, το οποίο έδειχνε τις προθήκες με τα ναπολεόντεια κοσμήματα, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη ληστεία.

Ο Abdoulaye N. φέρεται να δήλωσε ότι τους δόθηκε μια ξεκάθαρη αποστολή: «Να σπάσετε τα τζάμια και να πάρετε τα κοσμήματα από το εσωτερικό των προθηκών».

Πρώην μικροδιασημότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πάθος για τις μοτοσικλέτες, ο Abdoulaye N. δήλωσε ότι βρισκόταν σε «δεινή οικονομική θέση» και του είχαν υποσχεθεί 15.000–20.000 ευρώ για τον ρόλο του στη διάρρηξη. «Ίσως και περισσότερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα απέφερε».

Ανέφερε ότι το κίνητρο του φερόμενου ως πελάτη ήταν οικονομικό και ότι σχεδίαζε να μεταπωλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα.

«Γνώριζα ότι θα λήστευα το Λούβρο», φέρεται να είπε ο Abdoulaye N. στους ανακριτές, ενώ ο Ghelamallah A. δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον στόχο, ο οποίος, όπως είπε, του παρουσιάστηκε αρχικά ως «ένα κοσμηματοπωλείο όπου κατασκευάζουν κοσμήματα στο Παρίσι» και όχι ως το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

«Δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί αν το ήξερα», είπε, αναφέροντας ότι είχε συμφωνήσει για μια αμοιβή μεταξύ 20.000 και 25.000 ευρώ.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μέσω ενός ανελκυστήρα επίπλων, το δίδυμο φέρεται να έσπασε το παράθυρο της Πινακοθήκης του Απόλλωνα, μπήκε στο μουσείο και άρχισε να κόβει τα τζάμια δύο προθηκών.

«Όταν μπήκαμε, δεν ήταν κανείς εκεί, είχε σκοτάδι, μόνο τα φώτα στις προθήκες ήταν αναμμένα», φέρεται να λέει ο Abdoulaye N. στην αναφορά. «Στο βάθος, μπορούσα να δω την ασφάλεια να κινείται, πίσω από μια πόρτα ή κάτι τέτοιο».

Δήλωσε ότι είχε επίγνωση πως έδιναν μάχη με τον χρόνο. «Έπρεπε να πάρουμε όσα περισσότερα κοσμήματα μπορούσαμε», είπε. «Αν κάνουμε πάνω από τρία λεπτά, ξέρουμε ότι πρέπει να φύγουμε, αλλιώς θα μας εντοπίσουν. Για μένα, αυτό που κάναμε κρατούσε ήδη πολύ ώρα».

Τόσο ο Abdoulaye N. όσο και ο Ghelamallah A. δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι απέγιναν τα κοσμήματα έκτοτε, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν στους ανακριτές στοιχεία για την ταυτότητα του εγκεφάλου ή τυχόν συνεργών, από φόβο για αντίποινα.

«Δεν είναι παιδιά της χορωδίας (σ.σ. δεν είναι αθώοι)», δήλωσε ο Ghelamallah A. Ο Abdoulaye N. ήταν εξίσου προσεκτικός: «Δεν με απείλησαν, αλλά έλαβα τηλεφωνήματα από έξω [ενώ ήμουν υπό κράτηση]. Μου είπαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό».

Η Le Monde ανέφερε ότι οι ανακριτές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν οι διαρρήκτες ενεργούσαν για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Πηγή: skai.gr

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