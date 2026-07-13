Η Δύση επιδιώκει να σβήσει τον ρωσικό πολιτισμό και να ξαναγράψει την ιστορία, προκειμένου να εμποδίσει τη χώρα να αντλήσει δύναμη από αυτά τα ταυτοτικά στοιχεία, υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα στη σκιά του παρατεταμένου ουκρανικού πολέμου.

«Πιστεύω ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία για εμάς - όσοι κατεδαφίζουν μνημεία ή επιχειρούν να ακυρώσουν τον πολιτισμό, όσοι, ουσιαστικά, μάς έχουν στερήσει την ευκαιρία να θυμόμαστε τους ήρωές μας στον χώρο της δημόσιας σφαίρας. Πάντα το κάναμε αυτό, αλλά αντιμετωπίζαμε σφοδρές παρενοχλήσεις γι' αυτό. Οι πράξεις τους έρχονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο και με αυτόν τον στόχο - για να μην αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας, για να την απομακρυνθούμε από αυτή, να την ξεχάσουμε και να την ξαναγράψουμε», δήλωσε η διπλωμάτης σε συνέντευξή της σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

«Δυστυχώς, μερικές φορές τα κατάφεραν. Αλλά στη συνέχεια αποκαταστήσαμε την ιστορική σύνδεση, βιώσαμε ξανά τους προγόνους μας, βιώσαμε το παρελθόν μας, κατανοήσαμε ότι είχαν συμβεί διαφορετικά πράγματα, (...) και βρήκαμε ξανά δύναμη μέσα μας», σημείωσε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

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