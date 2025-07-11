Οι Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική έρευνα για την πλατφόρμα X σχετικά με ισχυρισμούς ότι η εταιρεία που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ παραποίησε τους αλγόριθμούς της για σκοπούς «ξένης παρέμβασης».

Η δικαστής Λορ Μπεκούα δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι οι εισαγγελείς ξεκίνησαν την έρευνα την Τετάρτη και εξετάζουν εάν ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραβίασε τη γαλλική νομοθεσία τροποποιώντας τους αλγόριθμούς του και αποσπώντας δόλια δεδομένα από χρήστες, όπως μεταδίδει το Politico.

Η ποινική έρευνα έρχεται μετά από μια έρευνα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και βασίζεται σε καταγγελίες ενός νομοθέτη και ενός ανώνυμου ανώτερου δημόσιου υπαλλήλου, δήλωσε η Μπεκούα.

Μια καταγγελία που πυροδότησε την αρχική έρευνα του Ιανουαρίου κατηγόρησε την πλατφόρμα X ότι διέδιδε «τεράστια ποσότητα μισαλλόδοξου, ρατσιστικού και ομοφοβικού πολιτικού περιεχομένου, το οποίο στοχεύει να στρεβλώσει τον δημοκρατικό διάλογο στη Γαλλία».

Το POLITICO επικοινώνησε με την πλατφόρμα X για σχόλια.

Η έρευνα ολοκληρώνεται καθώς η πλατφόρμα του X δέχεται ολοένα και περισσότερα «πυρά» από τις ρυθμιστικές Αρχές στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Δύο Γάλλοι βουλευτές παρέπεμψαν την πλατφόρμα στον ψηφιακό ρυθμιστή της Γαλλίας, Arcom, την Πέμπτη, μετά από αντισημιτικές και ρατσιστικές αναρτήσεις του Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης που απαντά σε ερωτήσεις χρηστών του X.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά ξεχωριστά την πλατφόρμα που ανήκει στον Μασκ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, με την υποψία ότι παραβιάζει τον ορόσημο κανονισμό της για τις πλατφόρμες, τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Οι εκκλήσεις για ολοκλήρωση της έρευνας της ΕΕ έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

