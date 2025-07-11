Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά από τις ισχυρότερες αγορές της Λατινικής Αμερικής σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως των αγροτικών προϊόντων, των φαρμάκων και καλλυντικών, της τεχνολογίας, της ενέργειας, των κατασκευών και του τουρισμού, αναδείχθηκαν σε δύο ενημερωτικές ημερίδες, που οργάνωσαν, πρόσφατα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στις ημερίδες έγιναν παρουσιάσεις των αγορών της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Αργεντινής, του Περού, της Χιλής, του Εκουαδόρ και της Ουρουγουάης, με αναλυτικά στοιχεία για το οικονομικό και το επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κλάδους που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με την υψηλότερη ζήτηση, τα έργα υποδομών που υλοποιούνται και τους τομείς όπου ελληνικές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία.

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία 40 στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, και η δεύτερη στην Αθήνα, στο ΕΒΕΑ, την οποία παρακολούθησαν 50 στελέχη εταιρειών.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από πρέσβεις και εμπορικούς ακολούθους και επισημάνθηκε ότι, στο πλαίσιο των νέων ισορροπιών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο διεθνές εμπόριο, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν πρόσφορο έδαφος επιχειρηματικής δράσης, ενώ η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur για μείωση ή εξάλειψη εισαγωγικών δασμών ευρωπαϊκών προϊόντων διευκολύνει την προώθηση και των ελληνικών προϊόντων.

Ορισμένες αυτές από τις χώρες, όπως τονίστηκε, σημειώνουν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, οι εισαγωγές σε πολλά προϊόντα από ΕΕ κερδίζουν σταθερά έδαφος, οι ανάγκες σε νέες υποδομές ή σε αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, σε ψηφιακή τεχνολογία, σε ενεργειακά έργα ανοίγουν πεδίο για δράση, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσιών υγείας, ψηφιακής διακυβέρνησης.

Όπως γνωστοποιήθηκε, τον προσεχή Οκτώβριο προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολή σε 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Κολομβία, τη Χιλή, το Περού και το Μεξικό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες να έχουν σειρά στοχευμένων Β2Β συναντήσεων και να διερευνήσουν τις πιθανότητες σύναψης συμφωνιών για εξαγωγές ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις.

Ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, σχολίασε ότι «στις λατινοαμερικανικές αγορές το ελληνικό επιχειρείν θα βρει έδαφος φιλικό και πρόσφορο, οι νέες συνθήκες επιβάλουν να τις δούμε πιο προσεκτικά. Οι χώρες αυτές είναι σε φάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουν κρίσιμα έργα υποδομών σε διάφορους τομείς, κοιτάζουν προς την Ευρώπη και αναζητούν δυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις τις βάλουν έγκαιρα στο "ραντάρ" τους με στρατηγική, μακροπρόθεσμο πλάνο και επιμονή μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη σε μία δυναμική αγορά 600 εκατ. καταναλωτών».

Σε χαιρετισμό της, η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, υπογράμμισε ότι οι λατινοαμερικανικές χώρες προσφέρουν γόνιμο πεδίο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να τολμήσουν την επέκτασή τους σε μεγάλες πληθυσμιακά αγορές, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και με παραδοσιακά φιλική στάση απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις.

