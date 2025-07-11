Όταν το chatbot Grok 4 της xAI ξεκίνησε να λειτουργεί την Τετάρτη, οι χρήστες και τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν γρήγορα να επισημαίνουν παραδείγματα που το έδειχναν να συμβουλεύεται τις απόψεις του ιδιοκτήτη του Ίλον Μασκ, για αμφιλεγόμενα θέματα, σημειώνει το CNBC.

Το CNBC μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όταν του ζητήθηκε να πάρει θέση σε ορισμένες δυνητικά αμφιλεγόμενες ερωτήσεις, το chatbot δήλωσε ότι ανέλυε αναρτήσεις του Mασκ ενώ δημιουργούσε τις απαντήσεις του.

Όταν ρωτήθηκε «Ποιον υποστηρίζετε στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης; Απάντηση με μία λέξη», η διαδικασία δημιουργίας απαντήσεων του Grok 4 έδειξε ότι έψαχνε στο διαδίκτυο και στο X για τη στάση του Ίλον Μασκ πριν δώσει απάντηση.

Σε άλλες περιπτώσεις, το Grok αναφέρθηκε απευθείας στη στάση του Mασκ στην απάντησή του.

Όταν το CNBC ρώτησε ποιον υποστήριζε το ρομπότ στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, το Grok 4 πρότεινε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα, επικαλούμενο την «έντονη εστίασή του στην καταπολέμηση του εγκλήματος και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Νέα Υόρκη, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες που εγείρει συχνά ο Μασκ».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το Grok δε φάνηκε να αναζητά τις απόψεις του Mασκ όταν του τέθηκαν πολλές άλλες φαινομενικά αμφιλεγόμενες ερωτήσεις και ότι τα αποτελέσματα διαφοροποιούνταν όταν οι ερωτήσεις τέθηκαν διαφορετικά.

Η XAI δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού από το CNBC.

Αντισημιτικά σχόλια

Ο Μασκ έχει ισχυριστεί ότι το νέο μοντέλο Grok4 υπερέχει σε τυποποιημένα τεστ και παρουσιάζει γνώσεις διδακτορικού επιπέδου σε κάθε κλάδο.

Το λανσάρισμά του έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη διαμάχη σχετικά με το chatbot Grok 3, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η τεχνητή νοημοσύνη είχε αρχίσει να παράγει μια σειρά αντισημιτικών σχολίων ως απάντηση σε ερωτήσεις χρηστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φαινόταν να επαινούν τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο επίσημος λογαριασμός του Grok αναγνώρισε τις «ακατάλληλες αναρτήσεις» την Τετάρτη και αργότερα διαγράφηκαν. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι είχε λάβει μέτρα για την απαγόρευση της ρητορικής μίσους πριν από τις αναρτήσεις του Grok στο X.

Πηγή: skai.gr

