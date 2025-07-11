Ισχυρό δίκτυο ΑΤΜ διατηρεί η Τράπεζα Πειραιώς μετά την πώληση της ΚΕΑ - Παρουσία και σε απομακρυσμένες περιοχές

Εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου των ΑΤΜ η Τράπεζα Πειραιώς μετά την πώληση του 80,10% της θυγατρικής της ΚΕΑ που διαχειριζόταν το δίκτυο ΑΤΜ της.

Αναλυτικά, μετά την πώληση των 850 ΑΤΜ εκτός καταστημάτων, σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η Πειραιώς εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο ΑΤΜ σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, διατηρεί πάνω από 360 ιδιόκτητα ΑΤΜ εκτός καταστημάτων (off-site), τοποθετημένα σε νησιά, απομακρυσμένες περιοχές και τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν παλαιότερα καταστήματά της, ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών της τράπεζας.

Παράλληλα, διαθέτει 934 ΑΤΜ εντός των 370 καταστημάτων του δικτύου της. Συνολικά, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η κάλυψη παραμένει πλήρης και επαρκής πανελλαδικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

