H γαλλική δικαιοσύνη θα αποφανθεί σήμερα σχετικά με μια εκπαιδευτικό, η οποία δικάστηκε τον Μάρτιο για την παρενόχληση τριών πρώην μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της Εβαέλ, μιας μαθήτριας Γυμνασίου που αυτοκτόνησε το 2019 σε ηλικία 11 ετών.

Στις 11 Μαρτίου, έπειτα από δύο ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός της για την 62χρονη.

Η πρώην καθηγήτρια βρισκόταν σε θέση «απόλυτης εξουσίας» και είχε μια "σχετικά σκληρή" αντιμετώπιση των μαθητών, έκρινε η εισαγγελέας.

Σε ό,τι αφορά την Εβαέλ, η συγκεκριμένη καθηγήτρια την εξέθετε, την έφερνε σε δύσκολη θέση και την έκανε να κλαίει.

«Η παρενόχλησή της Εβαέλ (από την καθηγήτρια) ήταν το έναυσμα και η καταλυτικής σημασίας ενέργεια για την παρενόχληση και από ανήλικους», είπε η εισαγγελέας. Δύο από αυτούς θα δικαστούν από δικαστήριο ανηλίκων πριν από το τέλος του χρόνου.

Η καθηγήτρια δικάζεται για ηθική παρενόχληση τριών μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της Εβαέλ. Αθωώθηκε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Αντιφατικές οι απόψεις των συναδέλφων της - Αρνείται της κατηγορίες

Οι πρώην συνάδελφοί της σκιαγράφησαν μια πολύ αντιφατική εικόνα για την εκπαιδευτικό αυτή με 30 χρόνια εμπειρίας: "Αυταρχική και άκαμπτη" από τη μία πλευρά, "καλόβουλη και εξυπηρετική" από την άλλη.

Σύμφωνα με ένα από τα θύματά της, είχε «τις προτιμήσεις και τους στόχους της».

Στο δικαστήριο εκείνη εξέφρασε ελάχιστη μεταμέλεια για την επαγγελματική της πρακτική.

Αντιμέτωπη με σωρεία μαρτυριών που περιγράφουν εξευτελισμούς μαθητών-- «Είσαι ηλίθιος, θα καταντήσεις άστεγος», «δεν μπορεί να είσαι τόσο ηλίθιος, είσαι ανεγκέφαλος» - η πρώην καθηγήτρια αρνήθηκε πολλές από τις προσβολές που τις καταλογίζονται και παραδέχτηκε μερικά από τα σχόλια που έκανε σε μαθητές της.

«Ναι, μερικές φορές φώναζα και έλεγα τέτοια», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι ήταν «απαιτητική», «καλή ακροατής» και αποφασισμένη να «βοηθήσει τους μαθητές της».

«Δεν ταπείνωσα την Εβαέλ», είπε αρκετές φορές, βαθιά επηρεασμένη από το γεγονός ότι αρχικά κατηγορήθηκε για τον θάνατο του κοριτσιού.

«Έπρεπε να της πω 'Σταμάτα να κλαις', κάτι ανόητο για να πει κάποιος», εξήγησε η δασκάλα αναφερόμενη στα επίμαχα περιστατικά της σχολικής ζωής.

Η τραγική ιστορία της 13χρονης κοπέλας

Η έρευνα δεν κατέστησε δυνατό να «προσδιοριστούν τα ακριβή στοιχεία που οδήγησαν στον θάνατο» της Εβαέλ, η οποία αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, κυρίως στις σχέσεις της τις ημέρες που προηγήθηκαν της αυτοκτονίας της, έκρινε η ανακρίτρια.

Η άφιξή της στο γυμνάσιο στο Ερμπλέ, στην περιοχή του Παρισιού, ήταν δύσκολη για την έφηβη, που έγινε αποδιοπομπαίος τράγος για τους συμμαθητές της, οι οποίοι την προσέβαλλαν και ασκούσαν βία πάνω της.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018, αντιμετώπιζε εντάσεις με την καθηγήτριά της στα γαλλικά σχετικά με την εφαρμογή ιατρικού πρωτοκόλλου για προβλήματα στην πλάτη.

Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος αφιερωμένου στον σχολικό εκφοβισμό, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές να επιπλήξουν την Εβαέλ, η οποία στη συνέχεια έπρεπε να απολογηθεί.

Η Εβαέλ έβαλε τα κλάματα και τότε η καθηγήτρια θύμωσε και της ζήτησε να απαντήσει σε ερωτήσεις, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών.

«Δεν είχε σκοπό να της προκαλέσει προβλήματα, αλλά να προσπαθήσει να λύσει αυτό το πρόβλημα με τις σχέσεις με τους συμμαθητές», εξήγησε ο κατηγορούμενος.

Αλλά για την ίδια την Εβαέλ, όπως είχε πει στη μητέρα της, «ήταν η χειρότερη μέρα ολόκληρης της ζωής μου».

Η Εβαέλ άλλαξε σχολείο, όπου στην αρχή ήταν καλύτερα, αλλά έπειτα αντιμετώπισε δυσκολίες, ιδιαίτερα με έναν συμμαθητή της.

"Δεν είχε τον χρόνο να δουλέψει" την παρενόχληση που υπέστη στο προηγούμενο σχολείο της, είπε ο πατέρας της. «Βρήκε μόνο έναν τρόπο για να ξεφύγει».

Στις 21 Ιουνίου 2019, η Εβαέλ απαγχονίστηκε από το κρεβάτι της.

Οι γονείς κατήγγειλαν τόσο την αδράνεια του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος - κατά του οποίου δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη έπειτα από αποζημίωση - όσο και την έλλειψη έρευνας από τις αρχές, με την αρχική καταγγελία να έχει υποβληθεί ενώ η Εβαέλ ήταν ακόμη εν ζωή.

«Ενημερώσαμε όλους όσους μπορούσαμε ως γονείς», είπε η μητέρα της.

Η αυτοκτονία της Εβαέλ «είναι μια τραγωδία για ολόκληρο τον θεσμό της εκπαίδευσης», παραδέχτηκε ο πρώην διευθυντής του σχολείου. Εκείνη την εποχή, η παρενόχληση από έναν εκπαιδευτικό του ήταν αδιανόητη και έτσι υποστήριξε την εκπαιδευτικό.

Το 2022, η γαλλική νομοθεσία ενσωμάτωσε το έγκλημα του εκφοβισμού.

