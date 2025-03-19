Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία «θα αρχίσουν την Κυριακή στην Τζέντα», στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε χθες Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ, μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ό,τι αφορά την περιορισμένη κατάπαυση του πυρός, που αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και τη διακοπή των εχθροπραξιών στη Μαύρη Θάλασσα, «θεωρώ πως οι Ρώσοι αποδέχθηκαν και τα δυο σημεία αυτά. Τρέφω καλή ελπίδα πως θα τα αποδεχθούν και οι Ουκρανοί», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Οι δυο ηγέτες έγινε γνωστό πως συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός περιορισμένη στις ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο ο κ. Γουίτκοφ είπε πως αφορά «την ενέργεια και τις υποδομές γενικά».

Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία θα έχει επικεφαλής τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς, όχι όμως ποιοι θα είναι οι συνομιλητές τους.