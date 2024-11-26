DW: O Νετανιάχου τάσσεται υπέρ της συμφωνίας εκεχειρίας

Πολλά παραμένουν τα ερωτηματικά στο Ισραήλ για το περιεχόμενο της συμφωνίας της επικείμενης συμφωνίας εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών στον Νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα εκφράζονται ποικίλες επιφυλάξεις και επικρίσεις ως προς τις πιθανότητες εφαρμογής του πλαισίου εκεχειρίας σε καθαρά πρακτικό επίπεδο. Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινοβραδινή άμεση αντίδραση της δεξιότερης πτέρυγας του κυβερνητικού συνασπισμού, με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να φθάνει στο σημείο να αποκαλέσει το πλαίσιο εκεχειρίας ως «δήλωση παράδοσης στη Χεζμπολάχ». Πέραν των ενδοκυβερνητικών αντιδράσεων, εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών των παραμεθόριων πόλεων στο βόρειο Ισραήλ δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράσουν δριμεία κριτική τους κατά της επικείμενης εκεχειρίας, ανατρέχοντας στις συνθήκες της ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο το 2006. Θεωρούν ότι όσα φέρονται να ισχύσουν στο εγγύς μέλλον, αποτελούν απλή επανάληψη όσων συνέβησαν κατά το παρελθόν.



Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα, δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου προσπαθεί να «τετραγωνίσει τον κύκλο», έχοντας πραγματοποιήσει από το πρωί σειρά διαδοχικών επαφών τόσο με τους κυβερνητικούς του εταίρους όσο και με τους εκπροσώπους των 60.000 εκτοπισμένων Ισραηλινών πολιτών που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στο βόρειο Ισραήλ πριν από 14 μήνες. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι, τελικά, η συμφωνία εκεχειρίας 60 ημερών αποφασίστηκε να τεθεί στην κρίση του περιορισμένης σύνθεσης υπουργικού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αυτή αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα στις 16:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) και δεν θα τεθεί προς ψήφιση από όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Προβληματισμοί ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας

Οι επικρίσεις που ακούγονται έντονα στο Ισραήλ επικεντρώνονται στο ερώτημα με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί επί του εδάφους η συμφωνία εκεχειρίας. Είναι γεγονός ότι, παρά τις περιορισμένες του δυνατότητες, ο τακτικός λιβανικός στρατός θα κληθεί να αναλάβει μεγάλο βάρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά για το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο λιβανικός στρατός, σε διάστημα 60 ημερών, κατόρθωσε να ελέγξει και να λειτουργήσει 200 συνοριακά φυλάκια, να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και να καταστρέψει τις στρατιωτικές υποδομές της που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Λιτάνι. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η επονομαζόμενη «Δύναμη Μπαντρ», ένοπλη φράξια της Χεζμπολάχ, κατέστησε χθες σαφές με δηλώσεις της που δημοσιοποιήθηκαν στα λιβανικά μέσα, ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τον οπλισμό της στον λιβανικό στρατό.



Από την άλλη όμως, σήμερα το πρωί το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι στο κείμενο της συμφωνίας θα επισυναφθεί έγγραφη δέσμευση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μη τήρησης των συμπεφωνημένων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα έχουν ελευθερία δράσης στην περιοχή. Πηγές του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου αναφέρουν στην DW, ότι στη συμφωνία εμπεριέχονται «μυστικοί όροι», που καθορίζουν με ακρίβεια τις προϋποθέσεις ανάληψης στρατιωτικής δράσης εκ μέρους του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι το σημαντικό δεδομένο, που πείθει τον Νετανιάχου ότι η συμφωνία θα είναι βιώσιμη».

Βρετανία και Γερμανία στον μηχανισμό εφαρμογής;

Όσον αφορά τον μηχανισμό εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας επί του εδάφους, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες, η εφημερίδα Γιεντιότ Αχαρονότ αναφέρει σε δημοσίευμά της για πρώτη φορά ότι, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, στην επιτροπή επίβλεψης για την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Νότιο Λίβανο θα συμμετέχουν η Βρετανία, η Γερμανία και κατά πάσα πιθανότατα μία αραβική χώρα – κάτι που έχει επανειλημμένως ζητήσει η κυβέρνηση της Βηρυτού. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, μετέβη στο εξωτερικό για να πραγματοποιήσει συναντήσεις στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του «καθώς και με άλλους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων άλλων κρατών», όπως μεταδίδουν τοπικά ισραηλινά μέσα.

