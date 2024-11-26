Ένα αμερικανικο-γαλλικό ανακοινωθέν θα εκδοθεί λίγο μετά σήμερα τις 22:00 το βράδυ στο οποίο θα γνωστοποιείται ότι επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jadeed.

Το Al Jadeed μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι θα κάνει ανακοινώσεις χαιρετίζοντας την κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ από τις 10 το πρωί της Τετάρτης.

Μετά το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, το οποίο ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις 8 το απόγευμα, θα προβεί σε διάγγελμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

