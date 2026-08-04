Κύπελλο μπάσκετ Ανδρών: Το πρόγραμμα των αγώνων ως το Unicef Trophy

Σε έξι εβδομάδες αρχίζει η σεζόν στο μπάσκετ, με τους αγώνες του Κυπέλλου Ανδρών. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου με ομάδες της National League 1, και ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου του 2026 με τον τελικό του Unicef Trophy.
Το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή ομάδων από τις κατηγορίες National League 1, National League 2 και Elite League και ως το Final 4 του Unicef Trophy, για την σεζόν 2026-27 είναι το εξής:
Α’ Φάση
National League 1
1η αγωνιστική (12/9)
1. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
3. ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
4. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
6. ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
7. ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
9. ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
10. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
National League 2
1η αγωνιστική (13/9)
11. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
12. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ – ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
13. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
14. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ
15. ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΚΑΔ. ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
17. ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
National League 1/National League 2
2η αγωνιστική (16/9)
18. NIKHTHΣ Α13 – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
19. ΝΙΚΗΤΗΣ Α8 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α14
20. ΝΙΚΗΤΗΣ Α4 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α1
21. ΝΙΚΗΤΗΣ Α5 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α3
22. ΝΙΚΗΤΗΣ Α7 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α2
23. ΝΙΚΗΤΗΣ Α11 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α12
24. ΝΙΚΗΤΗΣ Α17 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α15
25. ΧΑΝΘ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α9
26. ΝΙΚΗΤΗΣ Α16 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α10
Β’ Φάση
Elite League/National League 1/National League 2
1η αγωνιστική (19-20/9)
27. ΝΙΚΗΤΗΣ Α21 – ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
28. ΝΙΚΗΤΗΣ Α6 – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
29. ΝΙΚΗΤΗΣ 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30. ΝΙΚΗΤΗΣ Α20 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α22
31. ΝΙΚΗΤΗΣ Α19 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α18
32. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
33. ΝΙΚΗΤΗΣ Α24 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α25
34. ΝΙΚΗΤΗΣ Α26 – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
2η αγωνιστική (23/9)
35. ΝΙΚΗΤΗΣ Α27 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α28
36. ΝΙΚΗΤΗΣ Α32 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α31
37. ΝΙΚΗΤΗΣ Α29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
38. ΝΙΚΗΤΗΣ Α33 – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
39. ΝΙΚΗΤΗΣ Α30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
41. ΝΙΚΗΤΗΣ Α34 – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
3η αγωνιστική (26-27/9)
42. ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 37 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α39
43. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α38
44. ΝΙΚΗΤΗΣ Α40 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α35
45. ΝΙΚΗΤΗΣ Α36 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α41
Γ’ Φάση
Final Four-UNICEF TROPHY (19-20/12)
19/12 Ημιτελικοί
20/12 Τελικός
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