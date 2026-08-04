Ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες -έξι στους επτά που έχουν ανάγκη-- όπως ανακοίνωσε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP).

Η απίσχναση παιδιών, η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού, έχει φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα στο ένα τρίτο των επαρχιών του Αφγανιστάν, ενώ ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα, δήλωσε ο επικεφαλής του WFP για το Αφγανιστάν Τζον Αλίεφ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. Η απίσχναση παρατηρείται όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σίτισης ή ασθένειας.

«Είναι μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μία κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε», δήλωσε ο Αλίεφ. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των δύο ετών, δήλωσε ο Αλίεφ, με πολλά από αυτά να φθάνουν στις κλινικές με μεγάλη καθυστέρηση καθιστώντας αδύνατη τη σωτηρία τους.

Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια.

Σχεδόν 6 εκατ. Αφγανοί έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν από γειτονικές χώρες τα τελευταία τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι πολιτικές απέλασης στα τέλη του 2023, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά εργασίας και τις δημόσιες υπηρεσίες, δήλωσε ο Αλίεφ.

Την ίδια ώρα, οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%, ενώ σχεδόν 14 εκατ. Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξεία πείνα, σύμφωνα με το WFP.

Αν και η καλύτερη φετινή σοδειά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, τα οφέλη της αντισταθμίζονται από τις οικονομικές πιέσεις, τις μαζικές επιστροφές και τις περικοπές στη βοήθεια. Η υπηρεσία αυτή δήλωσε ότι οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση έχουν περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές της.

Οι ΗΠΑ, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Το WFP δήλωσε ότι είναι πλέον σε θέση να φθάσει μόνο σε ένα από τα επτά παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό, συγκριτικά με ένα στα τέσσερα παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια τον Μάρτιο φέτος.

«Τους διώχνουμε με άδεια τα χέρια, χωρίς απολύτως τίποτα», δήλωσε ο Αλίεφ. Το WFP έχει επίσης αναγκαστεί να σταματήσει τις διανομές τροφίμων που στόχο είχαν να αποτρέψουν την πείνα στις περισσότερο πληγείσες περιοχές εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, πρόσθεσε.

Το WFP δήλωσε ότι χρειάζεται 500 εκατ. δολάρια τους επόμενους έξι μήνες προκειμένου να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κρίση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.