Δείτε βίντεο: Απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού «βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων στο Παρίσι

Ο σύζυγος της γυναίκας επιχείρησε να την προστατεύσει και χτυπήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι - Το ζευγάρι ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια

Γαλλία: Απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού «βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων

Μια συμμορία μασκοφόρων αποπειράθηκε να απαγάγει την κόρη και τον εγγονό ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στα κρυπτονομίσματα μέρα - μεσημέρι στο Παρίσι, αλλά μετά από βίαιη συμπλοκή και την παρέμβαση περαστικών τράπηκαν σε φυγή με άδεια χέρια.

Ο σύζυγος της γυναίκας επιχείρησε να την προστατεύσει και χτυπήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι. Το ζευγάρι ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια καθώς οι μασκοφόροι προσπάθησαν να τους χωρίσουν.

Η αποτυχημένη απόπειρα απαγωγής σημειώθηκε στην 11η περιφέρεια του Παρισιού, στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν κόρη επικεφαλής εταιρείας κρυπτονομισμάτων. Αυτή και ο σύζυγός της απώθησαν τους τρεις επιτιθέμενους μέχρι που περαστικοί έσπευσαν να τους βοηθήσουν και οι άνδρες τράπηκαν σε φυγή με ένα βαν.

Μια αστυνομική ομάδα του Παρισιού που ασχολείται με ένοπλες ληστείες αναμένεται να διερευνήσει την επίθεση, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά απαγωγών που στοχεύουν Γάλλους που εμπλέκονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα με κρυπτονομίσματα ή συγγενείς τους.

Το αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη, περίπου στις 08:20 τοπική ώρα (9:20 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν τρεις άνδρες πετάχτηκαν από ένα λευκό βαν και προσπάθησαν να απαγάγουν τη μητέρα και το παιδί της.

Το ζευγάρι περιγράφεται ως συγγενείς του συνιδρυτή της γαλλικής πλατφόρμας ανταλλαγής Bitcoin Paymium, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
 

