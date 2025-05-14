Επιστήμονες παρατήρησαν χιμπατζήδες στην Ουγκάντα να χρησιμοποιούν φαρμακευτικά φυτά -με πολλαπλούς τρόπους- για να θεραπεύουν ανοιχτές πληγές και άλλα τραύματα.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε συνεργασία με μια τοπική ομάδα στο δάσος Budongo, βιντεοσκόπησαν και κατέγραψαν περιστατικά όπου τα ζώα χρησιμοποιούσαν φυτά για πρώτες βοήθειες, τόσο στον εαυτό τους όσο και για τους φίλους τους.

Η έρευνά τους βασίζεται στην ανακάλυψη που έγινε πέρυσι πως οι χιμπατζήδες αναζητούν και τρώνε ορισμένα φυτά για να αυτοθεραπεύονται.

Οι ερευνητές λένε ότι η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Frontiers in Ecology and Evolution, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των χιμπατζήδων, των ουραγκοτάγκων και των γοριλών, χρησιμοποιούν φυσικά φάρμακα με διάφορους τρόπους για να παραμείνουν υγιείς στη φύση.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Elodie Freymann εξήγησε ότι υπάρχει «ένα ολόκληρο ρεπερτόριο συμπεριφοράς που χρησιμοποιούν οι χιμπατζήδες όταν είναι άρρωστοι ή τραυματισμένοι στη φύση - για να αυτοθεραπευτούν ή να παραμείνουν υγιείς».

Wild chimpanzees filmed using forest 'first aid' https://t.co/5OQVnI3oIg — BBC Oxfordshire (@BBCOxford) May 14, 2025

«Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση φυτών που μπορούν να βρεθούν εδώ», εξήγησε η ίδια. «Οι χιμπατζήδες τα ταμπονάρουν στις πληγές τους ή μασάνε τα φυτά και στη συνέχεια εφαρμόζουν το μασημένο υλικό στο ανοιχτό τραύμα», λέει η ερευνήτρια.

Οι ερευνητές μελέτησαν πλάνα ενός πολύ νεαρού, θηλυκού χιμπατζή να μασάει ένα φυτό και να το εφαρμόζει σε τραύμα στο σώμα της μητέρας του.

Βρήκαν επίσης καταγραφές με χιμπατζήδες που φρόντιζαν τις πληγές άλλων ζώων, με τα οποία δεν είχαν συγγένεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, εξήγησε η δρ Freymann, «διότι δείχνει πως οι άγριοι χιμπατζήδες έχουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης».

Οι επιστήμονες παρατηρούν τα υπέροχα αυτά πλάσματα από το 1990 και έχουν καταγράψει πολλές ενδιαφέρουσες συμπεριφορές ανά τα χρόνια.

Μια επίσης ενδιαφέρουσα καταγραφή είναι πως οι χιμπατζήδες έχουν και ασυνήθιστες ανθρώπινες συνήθειες! Παρατηρήθηκε πως ένας χιμπατζής χρησιμοποίησε φύλλα για να σκουπιστεί αφού έκανε την ανάγκη του.

Οι μελετητές εξέτασαν και τα φυτά που αναζητούν και χρησιμοποιούν οι χιμπατζήδες και ανακάλυψαν πως τα περισσότερα εξ αυτών έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Και δεν είναι μόνο οι χιμπαντζήδες που έχουν γνώση της φυτικής ιατρικής. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε έναν άγριο ουραγκοτάγκο να χρησιμοποιεί μασημένο υλικό από φύλλα για να θεραπεύσει μια πληγή στο πρόσωπό του.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η μελέτη της συμπεριφοράς των άγριων πιθήκων - και η κατανόηση περισσότερων στοιχείων για τα φυτά που χρησιμοποιούν οι χιμπατζήδες όταν είναι άρρωστοι ή τραυματισμένοι - θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζήτηση νέων φαρμάκων.

«Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τη συμπεριφορά και τη νοημοσύνη των χιμπατζήδων, τόσο περισσότερο νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πόσο λίγα γνωρίζουμε στην πραγματικότητα εμείς οι άνθρωποι για τον φυσικό κόσμο», δήλωσε η δρ Freymann στο BBC News.

«Αν με πετούσαν εδώ σε αυτό το δάσος χωρίς τροφή και χωρίς φάρμακα, αμφιβάλλω αν θα μπορούσα να επιβιώσω για πολύ καιρό, ειδικά αν τραυματιζόμουν ή αρρώσταινα», λέει. «Αλλά οι χιμπατζήδες ευδοκιμούν εδώ επειδή ξέρουν πώς να έχουν πρόσβαση στα μυστικά αυτού του τόπου και πώς να βρίσκουν όλα όσα χρειάζονται για να επιβιώσουν από το περιβάλλον τους», τονίζει η ερευνήτρια.



Πηγή: skai.gr

