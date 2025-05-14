ΗΠΑ: Δικαστής αντιμέτωπη με φυλάκιση επειδή βοήθησε μετανάστη να μην συλληφθεί

Κατηγορίες για «παρακώλυση» και «απόκρυψη» καταζητούμενου απαγγέλθηκαν στην Αμερικανίδα δικαστικό που είχε συλληφθεί στα τέλη Απριλίου από το FBI, μέσα σε δικαστήριο, και κατηγορήθηκε πως βοήθησε μετανάστη να διαφύγει τη σύλληψη από τις υπηρεσίες μετανάστευσης.

Η Χάνα Ντούγκαν (Hannah Dugan), 65 ετών, δικαστής στο Μιλγουόκι (Ουισκόνσιν, βόρεια), διώκεται για «παρακώλυση ή παρεμπόδιση διαδικασίας υπηρεσίας των ΗΠΑ» και «απόκρυψη ατόμου για να εμποδιστεί ο εντοπισμός και η σύλληψή του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία Ουισκόνσιν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δικαστής βοήθησε μεξικανό μετανάστη, ηλικίας 30 ετών, τον Εδουάρδο Φλόρες-Ρουίς, να βγει από αίθουσα όπου βρισκόταν στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας για πλημμελήματα, μέσω πόρτας που χρησιμοποιούν μόνο δικαστές, ώστε να μη συλληφθεί από μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης, που είχαν μεταβεί για αυτό στο δικαστήριο.

Ο Εδουάρδο Φλόρες-Ρουίς εντέλει τέθηκε επί κράτηση, αν κατάφερε να διαφύγει αρχικά, βγαίνοντας από το κτίριο.

Σε περίπτωση καταδίκης της, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

BREAKING: Federal grand jury indicts Wisconsin judge Hannah Dugan in immigration case, allowing charges against her to continue. https://t.co/PD8s8tRPSJ — The Associated Press (@AP) May 13, 2025

Η σύλληψή της στα τέλη Απριλίου σηματοδότησε κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις από τη Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Με τη σύλληψη της κυρίας Ντούγκαν «στέλνουμε πολύ ισχυρό μήνυμα», σχολίασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Αν προστατεύεις έναν φυγά, όποιος κι αν είσαι, αν βοηθάς οποιονδήποτε (παρόντα) παράνομα στη χώρα να κρυφτεί, θα σε καταδιώξουμε και θα σε προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη. Θα σε βρούμε», πρόσθεσε σε απειλητικό τόνο.

Η κ. Ντούγκαν «διατρανώνει την αθωότητά της και περιμένει με ανυπομονησία να αναγνωριστεί αυτή από το δικαστήριο», τόνισαν συνήγοροί της σε δελτίο Τύπου που επικαλέστηκε η εφημερίδα New York Times.

Η προσεχής ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη το πρωί.

Πηγή: skai.gr

