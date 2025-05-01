Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία σχετικά για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα και θα επικεντρωθεί στην προώθηση της λύσης των δύο κρατών, όπως γράφει ο Guardian. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, μιλώντας στην επιτροπή διεθνών σχέσεων της Βουλής των Λόρδων.

Ο Λάμι υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να κάνει το βήμα όταν θα έχει αντίκτυπο και όχι σε μια συμβολική στιγμή, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη αναγνώριση της Παλαιστίνης από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα βέτο στο πότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει αυτό το παλαιστινιακό κράτος. Πάντα λέγαμε ότι η αναγνώριση δεν είναι αυτοσκοπός και θα προτιμήσουμε την αναγνώριση ως μέρος μιας διαδικασίας προς τη λύση των δύο κρατών» τόνισε ο Βρετανός ΥΠΕΞ. «Ο Πρόεδρος Μακρόν είχε πολλά να πει γι' αυτό, πιο πρόσφατα, μαζί με τους Σαουδάραβες, και φυσικά βρισκόμαστε σε συζήτηση μαζί τους αυτή τη στιγμή».

Όπως πρόσθεσε, «είναι απαράδεκτο για οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων να ζει χωρίς κράτος για περισσότερο χρόνο από όσο είμαι εγώ ζωντανός».

Πάντως, όπως σημειώνει ο Guardian, «η αναγνώριση της Παλαιστίνης από δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ήταν μια ισχυρή δήλωση, αλλά αντιμετωπίζει πολλά διπλωματικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι προτείνει η Γαλλία και το κατά πόσον η αναγνώριση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας αξιόπιστης διαδικασίας προς μια λύση δύο κρατών, κάτι στο οποίο αντιτίθεται το Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

