Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Εκατομμύρια ψηφοφόροι σε πολλές περιοχές της Αγγλίας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την πρώτη μεγάλη πολιτική αναμέτρηση μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου 2024. Συνολικά, κρίνεται η τύχη 1.641 εδρών σε 24 δημοτικά συμβούλια, ενώ παράλληλα διεξάγονται επαναληπτικές εκλογές για τη βουλευτικής έδρα του Ράνκορν καθώς και έξι δημαρχιακές αναμετρήσεις στις εξής περιοχές: Δυτική Αγγλία, Κέιμπριτζσαϊρ και Πίτερμπορο, Βόρειο Τάινσαϊντ, Ντόνκαστερ, Γκρέιτερ Λινκολνσάιρ και στο Χαλ και το Ανατολικό Γιορκσάιρ.

Οι τοπικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών υπό την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ στις γενικές εκλογές το περασμένο καλοκαίρι, το κόμμα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του τη στιγμή που οι Συντηρητικοί δίνουν μάχη επιβίωσης, προσπαθώντας να περιορίσουν τις απώλειες. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, εν τω μεταξύ, φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και φαίνεται πως θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος της εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η στήριξη προς τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα – Εργατικούς και Συντηρητικούς – βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με λιγότερους από τους μισούς ψηφοφόρους να δηλώνουν ότι θα τα ψηφίσουν. Αντιθέτως, το Reform UK, συμμετέχοντας για πρώτη φορά με υποψηφίους σχεδόν σε κάθε εκλογική περιφέρεια, δείχνει ικανό να προκαλέσει σοβαρές ανατροπές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση των δημοσκοπήσεων από το Politico, το Reform βρίσκεται στην πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο με 25%, μπροστά από τους Εργατικούς (23%) και τους Συντηρητικούς οι οποίοι έχουν εδραιωθεί πλέον στην τρίτη θέση με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 21%.

🕖 The polls have opened for the 2025 English Local Elections.



View what's up for election today here: https://t.co/BubuDWxi7r pic.twitter.com/Eef8qyUt4b — Election Maps UK (@ElectionMapsUK) May 1, 2025

Αν και οι εκλογές δεν καλύπτουν ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένουν ένα κρίσιμο τεστ, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο κατά πόσον το Reform θα μπορέσει να μεταφράσει τη δημοσκοπική του άνοδο σε εκλογική επιτυχία. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, από την πλευρά τους, ελπίζουν σε κέρδη κυρίως στα νότια της Αγγλίας, ενώ οι Πράσινοι προσβλέπουν σε ενίσχυση της παρουσίας τους σε αστικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα αναμένονται σταδιακά μέσα στις επόμενες 48 ώρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.