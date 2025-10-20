Λογαριασμός
Γαλλία: Ένας νεκρός από ανεμοστρόβιλο «τέρας» που έπληξε περιοχή κοντά στο Παρίσι - Βίντεο, φωτό

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσθέτοντας ότι υπήρξαν και πολλοί τραυματίες ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου

Γαλλία: 1 νεκρός από ανεμοστρόβιλο που έπληξε περιοχή βόρεια του Παρισιού

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από μεγάλο ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Βαλ ντ’ Ουαζί, βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσθέτοντας ότι υπήρξαν και πολλοί τραυματίες ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου. Επίσης κτίρια της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ανεμοστρόβιλος ΠΑΡΙΣΙ Γαλλία
