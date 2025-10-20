Γαλλία: 1 νεκρός από ανεμοστρόβιλο που έπληξε περιοχή βόρεια του Παρισιού

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από μεγάλο ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Βαλ ντ’ Ουαζί, βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες.
Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσθέτοντας ότι υπήρξαν και πολλοί τραυματίες ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου. Επίσης κτίρια της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές.
20/10/2015 - 18h10 : 🌪️TORNADE À ERMONT— Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) October 20, 2025
Voici les impressionnantes images de la tornades qui a touché Ermont en fin d’après midi. Elle a provoqué d’importants dégâts entre Ermont et Sannois.
Vidéo de Mlb Nini pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/4Qd6WXXlmt
Grosse tornade à Ermont. Des morts présumés. pic.twitter.com/k4OZ8oENyw— anasko (@anaislbrn2) October 20, 2025
Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.— GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025
Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.
Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz
J’étais au cœur de la tornade à ermont sur l’autoroute j’crois c’est la plus grande peur de ma vie pic.twitter.com/hIDQK51wzr— orlaane (@Orlaane__) October 20, 2025
