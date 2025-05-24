Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει την αποκοπή 20 τραπεζών από το SWIFT στο πλαίσιο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκόψει περισσότερες από 20 τράπεζες από το SWIFT, το διεθνές σύστημα πληρωμών, καθώς και να μειώσει το πλαφόν για το ρωσικό πετρέλαιο και να απαγορεύσει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων που αποσκοπεί στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η Κομισιόν διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με τα σχέδια, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος. Δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πιθανών περιορισμών, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν πριν προταθούν και υιοθετηθούν επίσημα.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης πρόσθετες απαγορεύσεις συναλλαγών στις τράπεζες και νέους εμπορικούς περιορισμούς αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ, καθώς επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας και την ικανότητά της να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνολογία για την κατασκευή όπλων.

Ως μέρος της υπό συζήτηση δέσμης μέτρων, η Κομισιόν σχεδιάζει επίσης να προτείνει τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου της G7 σε περίπου 45 δολάρια, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg.

Αυτή η κίνηση θα απαιτούσε πιθανότατα την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το κατώτατο όριο τιμής, το οποίο απαγορεύει στους παρόχους υπηρεσιών της G7 να μεταφέρουν και να εμπορεύονται αργό που πωλείται πάνω από το ανώτατο όριο, έχει καθοριστεί επί του παρόντος στα 60 δολάρια. Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μείωση του ανώτατου ορίου κατά τη συνάντησή τους στον Καναδά αυτή την εβδομάδα.

Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει παροτρύνει τη Μόσχα και το Κίεβο να διεξαγάγουν απευθείας συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι έχει απειλήσει αρκετές φορές να το πράξει. Οι κυρώσεις που θεσπίστηκαν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν παραμένουν σε ισχύ.

Το σχέδιο της ΕΕ για την επιβολή κυρώσεων στους αγωγούς Nord Stream έχει ήδη την υποστήριξη της Γερμανίας. Για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα ότι υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν «να ξεκινήσουν οι εργασίες για ευρωπαϊκά μέτρα κατά των αγωγών Nord Stream 2», μια βασική ελπίδα είναι ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να μετριάσουν τις συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με την αναβίωση των έργων, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Οι φήμες για μια πιθανή αναβίωση του αγωγού έχουν ενταθεί καθώς ο Τραμπ πίεζε να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ακόμη και χωρίς επίσημη απαγόρευση, η λειτουργία του Nord Stream 2 - ο οποίος κατασκευάστηκε αλλά δεν πιστοποιήθηκε ποτέ από τη Γερμανία και υπέστη μερική ζημιά από εκρήξεις το 2022 - είναι απίθανο να συμβεί σύντομα.

Οι κυρώσεις θα έδιναν βαρύτητα στη θέση της Ευρώπης ότι δεν επιθυμεί καμία ουσιαστική αναβίωση του αγωγού. Μια απαγόρευση θα προστατεύσει επίσης το Βερολίνο από το να αντιμετωπίσει μόνο του τυχόν αμερικανικές ή ρωσικές πιέσεις. Ξεχωριστά, το μπλοκ σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων μέχρι το τέλος του 2027.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να επεκτείνει τις κυρώσεις της στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών σε τράπεζες που θεωρείται ότι βοηθούν τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, καθώς και στο ρωσικό ταμείο άμεσων ξένων επενδύσεων, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

