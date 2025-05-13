Δεκατρία χρόνια μετά την ίδρυσή τoυ, το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σήμερα εκτός νόμου το «Βασίλειο της Γερμανίας» (KRD), έναν από τους κεντρικούς συλλόγους της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», ενώ σε εφόδους σε ακίνητα του συλλόγου, συνελήφθη και ο «βασιλιάς», Πέτερ Φίτσεκ.

Οι λεγόμενοι «Πολίτες και αυτόνομοι του Ράιχ» - η ένοπλη ομάδα πολιτών και μελών του αμφιλεγόμενου κινήματος Querdenker - είχαν συστήσει το «Βασίλειο της Γερμανίας» - ένα "αντι-κράτος" - και είχαν δημιουργήσει εγκληματικές οικονομικές δομές.

#BREAKING German Interior Minister Alexander Dobrindt has banned a group known as the "Kingdom of Germany," associated with the far-right Reich Citizens movement, with police carrying out raids at properties of key members across seven German states pic.twitter.com/TpioLF0xXl — dpa news agency (@dpa_intl) May 13, 2025

Στο «βασίλειο της Γερμανίας» δεν ίσχυαν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αλλά είχε το δικό του «σύνταγμα» και διαφορετικό νόμισμα.

Ο Πέτερ Φίτσεκ, πρώην σεφ και δάσκαλος του καράτε, στέφθηκε «βασιλιάς» το 2012 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λούθερσταντ - Βίτενμπεργκ, στην Σαξονία - 'Ανχαλτ.

In mehreren Bundesländern gehen Polizisten gegen die wohl größte »Reichsbürger«-Gruppe vor, das »Königreich Deutschland«. Bundesinnenminister Dobrindt verbietet die sektenartige Vereinigung – 13 Jahre nach ihrer Gründung.https://t.co/jKY9kz8y8z — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) May 13, 2025

Στο επίκεντρο των ερευνών τίθεται ακίνητο στο Χαλσμπρούκε της Σαξονίας, το οποίο χρησίμευε ως «έδρα» του 59χρονου αυτοαποκαλούμενου «βασιλιά Πέτερ του Α'».

Πρόκειται για φάρμα με στάβλους, οικόσιτα ζώα και τυροκομείο, στα όρια της οποίας ζουν και κάποιοι «υπήκοοι» του «βασιλείου».

O Πέτερ Φίτσεκ, «βασιλιάς Πέτερ ο Α'» @julia__klaus

Η δράση του «βασιλιά» έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αρχές. Το 2024 καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση για σωματική βλάβη και μέχρι τώρα διέφευγε τη σύλληψη. Παλαιότερα είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις υπεξαίρεσης και τραπεζικής απάτης, είχε μάλιστα μείνει στη φυλακή για μήνες.

Σύμφωνα με την DW, οι «Πολίτες του Ράιχ» το 2022 προετοίμαζαν στη Γερμανία πραξικοπηματικές ενέργειες μεγάλης κλίμακας, για την ανατροπή της συνταγματικής τάξης στη Γερμανία και την επιστροφή σε ένα καθεστώς στο πρότυπο του Γερμανικού Ράιχ του 1871.

Τότε η αστυνομία είχε κάνει 25 συλλήψεις μετά από εφόδους σε σπίτια σε 11 γερμανικά κρατίδια, ενώ συνολικά 50 άνδρες και γυναίκες βρίσκοντανπάντως στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών.

«Σήμερα καταφέραμε ένα σημαντικό πλήγμα σε βάρος των λεγόμενων "Πολιτών και αυτόνομων του Ράιχ" που είχαν δημιουργήσει εγκληματικές οικονομικές δομές, υπονομεύοντας επίμονα την έννομη τάξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και το αποκλειστικό της δικαίωμα στην άσκηση εξουσίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοινώνοντας την απαγόρευση του συλλόγου, η οποία συνοδεύεται και από απενεργοποίηση οποιασδήποτε διαδικτυακής παρουσίας του.

