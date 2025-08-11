Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στους πρόποδες του ηφαιστείου του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική και την Ιταλική Πολιτική Προστασία, που έσπευσαν να απομακρύνουν εκατοντάδες τουρίστες.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα και οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.

Fire coming from Mount Vesuvius is always a frightening sight. This time though, it’s wildfires, not an eruption.



This dramatic footage shows flames engulfing the volcano in Naples, Italy, as firefighters battle to control them.pic.twitter.com/d9RekUBkNc — Massimo (@Rainmaker1973) August 9, 2025

Στη φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αλλά η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι 12 ομάδες επιχειρούν στο έδαφος και έξι αεροσκάφη Canadair μάχονται με τις φλόγες, οι οποίες έχουν καταστρέψει το εθνικό πάρκο στη νότια Ιταλία.

Στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμει και ο στρατός.

Visitors are advised NOT to go near or to Mount Vesuvius in order to keep access routes free for the emergency teams engaged in taming the ongoing fires on the slopes of the mountain.

We also take this opportunity to ask all citizens to leave the access roads to Vesuvius free. pic.twitter.com/OPGhnq5pVS — Pompeii Sites (@pompeii_sites) August 9, 2025

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Italy's Mount Vesuvius has been closed to tourists as firefighters and the army tackle a wildfire.

https://t.co/bhFZDzPb9o — CBS News (@CBSNews) August 10, 2025

Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παράνομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

Ξύπνησε και η Αίτνα

Στο μεταξύ, ξανάρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο της Αίτνας, στη Σικελία, το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Sull’#Etna, a un’altezza di 3mila metri, si è aperta una nuova fessura dalla quale fuoriesce lava. Allerta per gli aeroporti che per ora funzionano normalmente pic.twitter.com/l9iaGVR4qZ — Tg2 (@tg2rai) August 11, 2025

Η λάβα ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

