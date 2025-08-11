Λογαριασμός
Της... κολάσεως στην Ιταλία: Πυρκαγιά στον Βεζούβιο - Ξύπνησε και η Αίτνα - Δείτε βίντεο

Στη φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αλλά η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή - Ξανάρχισε να εκρήγνυται η Αίτνα

Vesuvius‎‎

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στους πρόποδες του ηφαιστείου του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική και την Ιταλική Πολιτική Προστασία, που έσπευσαν να απομακρύνουν εκατοντάδες τουρίστες. 

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα και οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή. 

Στη φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αλλά η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι 12 ομάδες επιχειρούν στο έδαφος και έξι αεροσκάφη Canadair μάχονται με τις φλόγες, οι οποίες έχουν καταστρέψει το εθνικό πάρκο στη νότια Ιταλία.

Στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμει και ο στρατός.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παράνομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

Ξύπνησε και η Αίτνα

Στο μεταξύ, ξανάρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο της Αίτνας, στη Σικελία, το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. 

Η λάβα ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

