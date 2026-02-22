Γενς Φρέντερικ-Νίλσεν: Αρνείται την πρόταση του Τραμπ να στείλει νοσοκομειακό πλοίο στη Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ-Νίλσεν, δήλωσε την Κυριακή «όχι ευχαριστώ» στην ιδέα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αποστολή ενός νοσοκομειακού πλοίου στη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι -τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου στη Γροιλανδία- για την αποστολή ενός νοσοκομειακού σκάφους στο νησί.

«Η ιδέα του προέδρου Τραμπ να στείλει ένα αμερικανικό νοσοκομειακό πλοίο εδώ στη Γροιλανδία σημειώθηκε. Ωστόσο, έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπου η περίθαλψη είναι δωρεάν για τους πολίτες. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή», δήλωσε ο Νίλσεν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Νίλσεν ανέφερε ότι η Γροιλανδία παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τις ΗΠΑ.

«Αλλά μιλήστε με εμάς, αντί να κάνετε απλώς λίγο-πολύ τυχαία ξεσπάσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», συμπλήρωσε.

Η Γροιλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα διπλωματικές συνομιλίες για την επίλυση της κρίσης μεταξύ των μερών, μετά από μήνες έντασης εντός της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, λόγω των απειλών του Τραμπ κατά της περιοχής της Αρκτικής.

Η ανάρτηση του Τραμπ για το πλοίο έγινε λίγες ώρες αφότου η Κοινή Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε ένα μέλος πληρώματος που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική περίθαλψη από ένα αμερικανικό υποβρύχιο στα ύδατα της Γροιλανδίας, επτά ναυτικά μίλια έξω από την πρωτεύουσα, Νούουκ. Παραμένει ασαφές εάν η ανάρτηση είχε οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση εκκένωσης.

Ο Γενς Φρέντερικ-Νίλσεν ανέλαβε την πρωθυπουργία της Γροιλανδίας πρόσφατα, ενώ ο Τζεφ Λάντρι έχει οριστεί σε έναν ασυνήθιστο ρόλο ως σύνδεσμος μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γροιλανδία, το οποίο στο παρελθόν είχε περιλάβει ακόμα και προτάσεις για την αγορά του νησιού από τη Δανία.

