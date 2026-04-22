«Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» δηλώνουν συνεργάτες του Τραμπ

Η πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν, η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και οι πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, με τη συμμετοχή προσώπων που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Κοινή εκτίμηση των ομιλητών ήταν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η σύγκρουση οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Matthew Boyle, Washington Bureau Chief, του Breitbart News Network, ανέφερε ότι «δεν είμαι ενθουσιασμένος για κανέναν πόλεμο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «το κίνημα MAGA δεν έχει αλλάξει θέση και είναι με τον πρόεδρο Τραμπ όσον αφορά στο Ιράν». Όπως τόνισε, «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τελεία και παύλα», σημειώνοντας ότι ο Τραμπ είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια, πάνω σε αυτό, ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύγκρουση βρίσκεται κοντά στο τέλος της, λέγοντας ότι «είμαστε κοντά στο διπλωματικό τέλος του πολέμου» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι Ιρανοί θα δεχθούν τη συμφωνία». Παράλληλα, σημείωσε ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να ευχαριστήσουν τον Τραμπ», αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ο κ.Boyle άσκησε έντονη κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους των Ρεπουμπλικάνων, λέγοντας ότι «η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ δεν είναι κανονικοί άνθρωποι» και ότι «υποστηρίζουν απολύτως τρελά και παράλογα πράγματα», ιδίως σε ζητήματα μετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής. Για τις ενδιάμεσες εκλογές, σημείωσε ότι «συνήθως στρέφονται κατά του τρέχοντος προέδρου», αλλά εκτίμησε ότι «είναι πιθανόν οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν».

Ο κ. Alex Bruesewitz, CEO της X Strategies, τόνισε ότι «ο πρόεδρος έχει την ίδια θέση για το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ύπαρξης», υπογραμμίζοντας ότι «ο πρόεδρος ξέρει τι κάνει». Εκτίμησε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει το ταχύτερο» και δήλωσε βέβαιος πως «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές». Αναφερόμενος στις ενεργειακές εξελίξεις, σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των τιμών μέσω των κοινωνικών δικτύων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα δούμε σημαντική πτώση στις τιμές σύντομα». Σε πολιτικό επίπεδο, υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένουν θετική επίδοση στις εκλογές, αποδίδοντας μέρος της δυναμικής τους στο γεγονός ότι «το Δημοκρατικό κόμμα είναι γεμάτο με ριζοσπάστες».

Ο κ. Scott Atlas, Robert Wesson Senior Fellow in Health Policy στο Hoover Institution του Stanford University, στάθηκε στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μία προκατάληψη στα αμερικανικά ΜΜΕ» και ότι «έσπευσαν να προδικάσουν το αποτέλεσμα του πολέμου». Όπως είπε, «πρέπει να περιμένουμε», εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου στο Ιράν» και ότι «οι πολεμικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξαλειφθεί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «μία σειρά θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τον πρόεδρο έχουν αντιμετωπιστεί», αλλά «δεν παρουσιάζονται όπως πρέπει από τα ΜΜΕ», κάνοντας λόγο για ισχυρή επιρροή της προπαγάνδας. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τις εκλογικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «οι αγορές είναι συνήθως ακριβείς στις προβλέψεις τους», μιλώντας για επικράτηση των Ρεπουμπλικανών, ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ «έναν εμπνευσμένο ηγέτη».

Ο κ. Χρήστος Μαραφάτσος, πρόεδρος των Greeks for Trump, ανέφερε ότι «ο πρόεδρος είναι επίμονος και πάντα επιλέγει τις λύσεις, ακόμη κι αν είναι δύσκολες», προσθέτοντας ότι «επιδιώκει να κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή». Όπως είπε, «ο Τραμπ είναι ένας μοντέρνος ήρωας», ενώ τόνισε ότι «το κίνημα MAGA παραμένει ισχυρό» και «είναι εδώ και θα παραμείνει». Σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές επιπτώσεις, σημείωσε ότι «ο πόλεμος έχει οδηγήσει την προσοχή μας και σε άλλα επίπεδα, όπως το ενεργειακό», εκτιμώντας ότι «ο κόσμος θα γίνει πιο ασφαλής». Για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος έχει συγκροτήσει ονειρικές ομάδες», εκτιμώντας ότι «σε τρία χρόνια το κόμμα θα βρίσκεται σε μία εξαιρετική θέση».

Τη συζήτηση συντόνισε η κυρία Λένα Αργύρη, Ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για την ΕΡΤ και την «Καθημερινή».

Πηγή: skai.gr

