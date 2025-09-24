Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος, έπληξε το Χονγκ Κονγκ με μεγάλη ένταση ανέμων και καταρρακτώδεις βροχές την Τετάρτη, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ταϊβάν είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων.

Μια λίμνη-φράγμα στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν υπερχείλισε, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις από την Ραγκάσα έπληξαν το νησί, ανακοίνωσε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι δρόμοι ήταν έρημοι από τη Δευτέρα καθώς οι αρχές έδωσαν οδηγίες στους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ορμητικά κύματα έπεφταν σε τμήματα της ανατολικής και νότιας ακτογραμμής του ασιατικού χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Περιοχές που προηγουμένως ήταν προστατευμένες ενδέχεται να πληγούν... η θάλασσα θα έχει τεράστια κύματα», ανέφερε το παρατηρητήριο.

Ο Ραγκάσα, με ανέμους που φτάνουν έως και 200 ​​χλμ/ώρα, θα βρίσκεται πλησιέστερα στην πόλη τις επόμενες ώρες, περίπου 100 χλμ. νότια της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Ο τυφώνας αναμένεται να διατηρήσει την έντασή του, καθώς κινείται προς τις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, όπου κατοικούν περισσότερα από 125 εκατομμύρια άνθρωποι, και αναμένεται να φτάσει στην ξηρά από το μεσημέρι έως αργά την Τετάρτη.

Ο Ραγκάσα σάρωσε τις βόρειες Φιλιππίνες τη Δευτέρα και την Ταϊβάν την Τρίτη.

Ο τυφώνας πυροδότησε πανικό στις αγορές αυτή την εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ, με τους ανθρώπους να συνωστίζονται στα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας λίγα προϊόντα στα ράφια και σε ορισμένες περιπτώσεις να περιμένουν στην ουρά για ώρες για να αγοράσουν προϊόντα εν μέσω φόβων ότι τα καταστήματα θα μπορούσαν να κλείσουν για δύο ημέρες.

Καθώς πλησίαζε ο τυφώνας, οι κάτοικοι έδεσαν τα παράθυρά τους με ταινία με την ελπίδα να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από σπασμένα γυαλιά.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε νωρίς την Τετάρτη το σήμα 10 για τυφώνα, την υψηλότερη προειδοποίηση, που καλεί τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες μεταφορών να κλείσουν.

Οι αρχές εξέδωσαν επίσης το σήμα καταιγίδας Amber, καθώς αναμενόταν να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις, με ορισμένους δρόμους να έχουν ήδη πλημμυρίσει μερικώς, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να σημειωθούν παρόμοια φαινόμενα με εκείνα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του τυφώνα Χάτο το 2017 και του τυφώνα Μανγκούτ το 2018, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η στάθμη του νερού θα φτάσει στο μέγιστο γύρω στο μεσημέρι (04:00 GMT)», γενικά σε περίπου τέσσερα μέτρα (13 πόδια)», ανέφερε το παρατηρητήριο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε ανοίξει 49 προσωρινά καταφύγια σε διάφορες περιοχές και 727 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτά.

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει ανοιχτό. Άλλαξε την πολιτική του στα τέλη του περασμένου έτους και συνεχίζει τις συναλλαγές ανεξαρτήτως καιρού.

Οι αρχές της Γκουανγκντόνγκ έχουν απομακρύνει πάνω από 770.000 ανθρώπους, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο κέντρο τυχερών παιχνιδιών του Μακάο, δίπλα στο Χονγκ Κονγκ, οι αρχές εξέδωσαν επίσης το προειδοποιητικό σήμα Νο. 10 νωρίς την Τετάρτη.

