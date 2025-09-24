Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζι στις 20 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη.

Ο Αλμπανέζι, ο οποίος επανεξελέγη ηγέτης μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης των Εργατικών στις εθνικές εκλογές του Μαΐου, δεν έχει ακόμη συναντηθεί με τον Τραμπ , μετά την ακύρωση της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά τον Ιούνιο, όταν ο πρόεδρος έφυγε πρόωρα.

Οι σύμμαχοι έχουν πολλά να συζητήσουν, συμπεριλαμβανομένου του έργου AUKUS πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο συμμετέχει επίσης η Βρετανία, για την παροχή στην Αυστραλία πυρηνοκίνητων υποβρυχίων επίθεσης για την αντιμετώπιση των φιλοδοξιών της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από το Πεντάγωνο.

Ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, δημόσιος επικριτής του AUKUS, ηγείται της αναθεώρησης του Πενταγώνου. Πέρυσι, δήλωσε ότι τα υποβρύχια ήταν ένα σπάνιο, κρίσιμο αγαθό και ότι η αμερικανική βιομηχανία δεν μπορούσε να παράγει αρκετά για να καλύψει την αμερικανική ζήτηση.

Το γραφείο του Κόλμπι δήλωσε ότι η αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του βόρειου ημισφαιρίου.

Την Τρίτη, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι κατάλαβε ότι η αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, αλλά δεν ήταν σίγουρος για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι περιλαμβάνει ευρύ συντονισμό μεταξύ του Πενταγώνου, του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων υπηρεσιών.

«Τελικά, αυτό που πρόκειται είναι να διασφαλιστεί ότι το AUKUS ωφελεί την Αμερική και ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το υποστηρίζει πλήρως», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Αυστραλία, η οποία έχει ήδη καταβάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνεισφορών για την υποστήριξη της επέκτασης των αμερικανικών ναυπηγείων υποβρυχίων, έχει διατυπώσει την πεποίθησή της ότι το AUKUS θα προχωρήσει.

Υπό την πίεση της Ουάσινγκτον να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, η Αυστραλία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα επιπλέον δαπάνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (8 δισεκατομμύρια δολάρια) για την αναβάθμιση ενός ναυπηγείου στη Δυτική Αυστραλία για τη συντήρηση υποβρυχίων AUKUS.

