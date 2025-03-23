Δολοφονήθηκε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στον Ισημερινό

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε ότι μέλος του κόμματός του δολοφονήθηκε χθες Σάββατο, παραμονή τηλεοπτικού ντιμπέιτ που θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της εκστρατείας για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, που επιδιώκει την επανεκλογή του τη 13η Απριλίου στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας με αντίπαλη την ευαγγελική δικηγόρο και υποψήφια παράταξης της αριστεράς Λουΐσα Γκονσάλες, έχει μετατρέψει τον αγώνα εναντίον των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά και της εγκληματικότητας στο κεντρικό ζήτημα της εκστρατείας του.

«Μόλις δολοφόνησαν τον Ναρκίσο Σαλδαριάγα», πρώην αιρετό στην κοινότητα Κανούτο, ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω X.

Σύμφωνα με τον κ. Νομπόα, ο Ναρκίσο Σαλδαριάγα ήταν εκλογικός «αντιπρόσωπος» της παράταξής του, του κόμματος ADN, στη βόρεια Μαναβί, επαρχία δυτικά του Κίτο όπου είναι γνωστό πως δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο φόνος αυτός «δεν θα μείνει ατιμώρητος», τόνισε. «Θέλουν να επιβληθούν ενσταλάζοντας τον φόβο, όπως έκαναν για πάνω από μια δεκαετία. Θέλουν να συνδέσουν τις εκλογές με τα συμφέροντά τους και να δρουν χωρίς κανέναν έλεγχο», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται συγκεκριμένα.

Ο Ντανιέλ Νομπόα, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2023, για να ολοκληρώσει τη θητεία του προκατόχου του, διεκδικεί την επανεκλογή του για δεύτερη, πλήρη θητεία. Η αντίπαλός του Λουΐσα Γκονσάλες, κληρονόμος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), κατάγεται από το Κανούτο.

«Είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να σπείρουν τον φόβο στους πολίτες του Ισημερινού», επέμεινε ο πρόεδρος Νομπόα, που κέρδισε εντελώς οριακά (με διαφορά 0,2% έναντι της αντιπάλου του) τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Φεβρουάριο.

Πάνω από 30 πολιτικοί, δικαστικοί και δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από το 2023 στον Ισημερινό, ανάμεσά τους ο υποψήφιος για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, που είχε πέσει νεκρός από πυρά ομάδας εκτελεστών ενώ έφευγε από προεκλογική εκδήλωση πριν από τον πρώτο γύρο των πρόωρων εκλογών εκείνης της χρονιάς.

Από το 2024, ο πρόεδρος Νομπόα έχει κηρύξει «πόλεμο» εναντίον συμμοριών διακινητών ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό.

Την Τρίτη, ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία για τη δημιουργία «στρατηγικής συμμαχίας» με τον Έρικ Πρινς, τον ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων που ήταν γνωστή άλλοτε με την επωνυμία Blackwater.

Εν μέρει λόγω της γεωγραφικής θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού —τις δυο χώρες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης— και των στρατηγικής σημασίας λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός, χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε θέατρο ανελέητου πολέμου μεταξύ συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής απογειώθηκε, περνώντας από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38 ανά 100.000 το 2024, μετά το φρικιαστικό ρεκόρ των 47 το 2023.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

