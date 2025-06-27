Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχήθηκε χθες Πέμπτη να κλειστεί «γρήγορα» συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τους τελωνειακούς δασμούς, τονίζοντας πως η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί να διαρκεί «αιωνίως».

«Η Γαλλία τάσσεται υπέρ γρήγορης σύναψης συμφωνίας, δεν θέλουμε αυτό να διαρκέσει αιωνίως», δήλωσε ο κ. Μακρόν στον Τύπο μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. «Υπάρχει αληθινή βούληση των Ευρωπαίων να κλειστεί (...) Αλλά δεν θέλουμε να κλειστεί με κάθε τίμημα», έσπευσε να προσθέσει.

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλιστεί πως η συμφωνία αυτή θα είναι ισορροπημένη και δίκαιη, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός του γαλλικού κράτους εξερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αν οι δασμοί «βάσης» 10% των ΗΠΑ παραμείνουν σε ισχύ, τότε η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ισοδύναμη, πρόσθεσε. «Η καλή μας θέληση δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία», προειδοποίησε ακόμη ο κ. Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.