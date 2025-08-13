Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνδρομή μέσω RescEU στην Ελλάδα για τις φωτιές

Η ΕΕ θα συνδράμει μέσω του μηχανισμού RescEU την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και την Ισπανία για τις φωτιές, τόνισε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

