Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνδρομή μέσω RescEU στην Ελλάδα για τις φωτιές

Η ΕΕ θα συνδράμει μέσω του μηχανισμού RescEU την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και την Ισπανία για τις φωτιές, τόνισε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Our fight against wildfires continues.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We're mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
