Με μια μακροσκελή και αιχμηρή επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 23ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Επικαλούμενη τον Μάριο Ντράγκι, υπενθυμίζει πως «μια ανταγωνιστική οικονομία είναι το θεμέλιο της ευημερίας και της ανεξαρτησίας μας» και προειδοποιεί ότι, εάν η Ένωση κάνει τις λανθασμένες επιλογές, «η αργή αγωνία που προανήγγειλε ο Ντράγκι θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα νωρίτερα και ταχύτερα».

Όπως μεταδίδει το ertnews η φον ντερ Λάιεν περιγράφει την ΕΕ ως μια δύναμη που οφείλει να υπερασπιστεί τις αξίες της με οικονομική ισχύ, καθώς «δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε απέναντι σε όσους καθοδηγούνται μόνο από την ωμή ισχύ». Υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να στηριχθεί στα δικά της μέσα και να ανανεώσει το οικονομικό της μοντέλο, ώστε να καταστεί ανθεκτική και καινοτόμος.

Νέο «Clean Industrial Deal»

Κεντρικό σημείο της επιστολής είναι η παρουσίαση της πρωτοβουλίας Clean Industrial Deal, που στοχεύει στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω καθαρών τεχνολογιών. Ως το τέλος του 2025, η Επιτροπή θα φέρει τον «Νόμο Βιομηχανικής Επιτάχυνσης», επικεντρωμένο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις καθαρές τεχνολογίες, με στόχο να κρατήσει την παραγωγή «στην ευρωπαϊκή ήπειρο». Στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Επιτροπή υπόσχεται αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων εκπομπών και διατήρηση τεχνολογικής ουδετερότητας με ενσωμάτωση των e-fuels και προηγμένων βιοκαυσίμων.

Αντίδραση σε αθέμιτο ανταγωνισμό και νέες εξαρτήσεις

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρεται με αυστηρό τόνο στις πρακτικές χωρών όπως η Κίνα, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη αγαπά τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να είναι δίκαιος». Εξαγγέλλει ενίσχυση του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και αυστηρότερα μέτρα κατά της καταστρατήγησης. Παράλληλα, η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία Τράπεζας Αποανθρακοποίησης, με στόχο τη μόχλευση χρηματοδότησης ύψους 100 δισ. ευρώ για τη βιομηχανική μετάβαση.

Ενεργειακό κόστος και μέτρα στήριξης

Ένα μεγάλο μέρος της επιστολής αφορά το ενεργειακό ζήτημα, με την πρόεδρο να παραδέχεται ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να πληρώνει διπλάσιες τιμές για φυσικό αέριο σε σχέση με την προ κρίσης εποχή. Εξ' αυτού, καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν φόρους και τέλη στην ηλεκτρική ενέργεια και να χρησιμοποιήσουν ευέλικτα τα εθνικά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, η Επιτροπή προετοιμάζει έναν μηχανισμό σταθεροποίησης των τιμών στις εκπομπές ETS2 και ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

«Αναγκαία αλλά όχι αρκετή» η απλούστευση

Η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι το έργο απλούστευσης έχει ήδη αποδώσει 8 δισ. ευρώ ετησίως στις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας όμως πως «η απλούστευση δεν αρκεί από μόνη της για την ανταγωνιστικότητα». Επικαλούμενη τον νομπελίστα Φιλίπ Αγιόν, σημειώνει πως «μόνο η καινοτομία μπορεί να την προσφέρει πραγματικά» και ζητά κοινή προσπάθεια απ’ όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Έντονη κριτική από φορείς και εκπροσώπους

Παρά το φιλόδοξο περιεχόμενο της επιστολής, η πρόεδρος της Κομισιόν έχει δεχθεί αυξανόμενη κριτική από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς κύκλους για την αργή πρόοδο στη μείωση της γραφειοκρατίας και την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πολλές βιομηχανικές ενώσεις σημειώνουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης παραμένουν δυσκίνητες, επιβραδύνοντας επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και ενέργεια. Ακόμη και εντός του Συμβουλίου, διπλωματικές πηγές αναγνωρίζουν πως η «απλούστευση» που προωθεί η Επιτροπή συχνά εγκλωβίζεται σε εθνικές αντιστάσεις και μακρές συνεννοήσεις, αφήνοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανία εκτεθειμένη σε ταχύτερους διεθνείς ανταγωνιστές.

Η Σύνοδος της 23ης Οκτωβρίου αναμένεται, έτσι, να αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία τόσο για τις πολιτικές προτάσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και για τη δυνατότητα των Ευρωπαίων ηγετών να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα μετατρέψουν τη ρητορική περί ανταγωνιστικότητας σε πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.