Ο πρώην διευθυντής του FBI στις ΗΠΑ δήλωσε ότι «στοχοποιείται άδικα λόγω της προσωπικής κακίας» του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ ζήτησε τη Δευτέρα από ομοσπονδιακό δικαστή να αποσύρει τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός εισαγγελέας που άσκησε την υπόθεση διορίστηκε παράνομα και ότι στοχοποιείται άδικα λόγω της «προσωπικής κακίας» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα δικαστικά έγγραφα του Κόμεϊ κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για «εκούσια παράνομη συμπεριφορά». Ο πρώην διευθυντής του FBI είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι αθώος και ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» ότι το δικαστικό σύστημα θα τον απαλλάξει από τις κατηγορίες.

«Το κατηγορητήριο σε αυτή την υπόθεση προκύπτει από πολλαπλές κατάφωρες συνταγματικές παραβιάσεις και μια κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», έγραψε η νομική ομάδα του Κόμεϊ σε ένα από τα δύο υποβληθέντα έγγραφα, τα οποία ανέφεραν ότι η υπόθεση θα έπρεπε να απορριφθεί με το σκεπτικό ότι πρόκειται για «εκδικητική και επιλεκτική δίωξη».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ασκήσει δίωξη κατά του κ. Κόμεϊ λόγω προσωπικής κακίας και επειδή ο κ. Κόμεϊ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πρόεδρο για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αξιώματός του», ανέφεραν οι δικηγόροι του.

Ο Κόμεϊ ήταν ο πρώτος από τους τρεις πολιτικούς εχθρούς του Τραμπ που κατηγορήθηκε ποινικά τις τελευταίες εβδομάδες. Έκτοτε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης απαγγείλει κατηγορίες κατά της Γενικής Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία υπέβαλε αγωγή για απάτη εναντίον του Τραμπ όσο αυτός ήταν εκτός εξουσίας, και του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για πρόεδρος.

Ο Κόμεϊ δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση έρευνας του Κογκρέσου, τις οποίες απήγγειλε η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η κορυφαία ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια. Η Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρος του Τραμπ χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εμπειρία, ανέλαβε τον ρόλο κατόπιν παρότρυνσης του Τραμπ, αφού αυτός ανάγκασε τον προκάτοχό της να παραιτηθεί λόγω της απροθυμίας του να ασκήσει δίωξη κατά του Κόμεϊ και του Τζέιμς.

Ο Κόμεϊ κατηγορείται ότι εξουσιοδότησε έναν υπάλληλο του FBI να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με μια ομοσπονδιακή έρευνα. Το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει την έρευνα, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με τη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλο του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε μια δεύτερη δικαστική κατάθεση τη Δευτέρα, οι δικηγόροι του Κόμεϊ δήλωσαν ότι ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο όταν διόρισε την Χάλιγκαν ως προσωρινή εισαγγελέα των ΗΠΑ. «Δεδομένου ότι είναι το μόνο άτομο που υπέγραψε το κατηγορητήριο, η υπόθεση δεν είναι έγκυρη», είπαν.

Η Χάλιγκαν δεν έχει επικυρωθεί για τη θέση της από τη Γερουσία των ΗΠΑ, όπως συμβαίνει συνήθως με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για να τοποθετήσει τη Χάλιγκαν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης βασίστηκε σε έναν ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει σε κάποιον που δεν έχει επικυρωθεί από τη Γερουσία να υπηρετεί ως εισαγγελέας των ΗΠΑ προσωρινά για έως και 120 ημέρες μετά την κενή θέση.

Η υπόθεση Κόμεϊ εκδικάζεται από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Μάικλ Ναχμάνοφ στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, ο οποίος έχει ορίσει ημερομηνία δίκης τον Ιανουάριο. Ο Ναχμάνοφ έχει ήδη δηλώσει ότι η αίτηση που υποστηρίζει ότι ο διορισμός της Χάλιγκαν ήταν άκυρος θα αποφασιστεί από δικαστή σε άλλη δικαιοδοσία.

