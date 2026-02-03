Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα αναπροσαρμοστεί μετά τη μαζική ρωσική επίθεση τη νύχτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C» σημείωσε.

Η κατάσταση με τη θέρμανση είναι δύσκολη στο Κίεβο, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο, καθώς και στη Λόζοβα στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Κάθε τέτοιο χτύπημα από τη Ρωσία επιβεβαιώνει ότι η στάση στη Μόσχα δεν έχει αλλάξει: εξακολουθούν να βασίζονται στον πόλεμο και την καταστροφή της Ουκρανίας και δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη διπλωματία».

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

Σχεδόν το 60% των καταναλωτών στην περιοχή του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη ρωσική αεροπορική επιδρομή ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις της χθεσινής νύχτας κατά της Ουκρανίας δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση εκ μέρους του Κρεμλίνου για την ειρήνη, επισήμανε από πλευράς του από το Κίεβο ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

