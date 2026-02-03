Τη στιγμή που υποχωρεί το έδαφος στην Αίγυπτο και καταπίνει δύο κτίρια κατέγραψε βίντεο.

Μια καταβόθρα βάθους 15 μέτρων σχηματίστηκε κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Κάιρο.

Η κατάρρευση προκλήθηκε από κατασκευαστικές εργασίες σε κοντινή απόσταση, με ένας οδηγός να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του στο «πάρα πέντε».

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, παρόλο που εκείνη την ώρα βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στα κτίρια.

Πηγή: skai.gr

