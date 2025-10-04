Φον ντερ Λάιεν για τη Γάζα: Η εκεχειρία είναι εφικτή

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα είναι «ενθαρρυντική» και ότι «πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η στιγμή».
«Η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση όλων των ομήρων βρίσκονται είναι εφικτά», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο X, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την προώθηση μιας λύσης δύο κρατών, την οποία αποκάλεσε ως «τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρήνη».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.