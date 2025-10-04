Φον ντερ Λάιεν για τη Γάζα: Η εκεχειρία είναι εφικτή

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα είναι «ενθαρρυντική» και ότι «πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η στιγμή».

«Η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση όλων των ομήρων βρίσκονται είναι εφικτά», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο X, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την προώθηση μιας λύσης δύο κρατών, την οποία αποκάλεσε ως «τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

