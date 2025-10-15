Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε την Τετάρτη ευθείες παρατηρήσεις στον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σχετικά με την πρόοδο της χώρας του προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Τώρα είναι η στιγμή για τη Σερβία να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα για την ένταξή της στην Ένωσή μας», δήλωσε η επικεφαλής της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της περιοδείας της στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνει το Politico.

«Επομένως, πρέπει να δούμε πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου, του εκλογικού πλαισίου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Γνωρίζω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι εύκολες», είπε. «Απαιτούν υπομονή και αντοχή. Πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα της κοινωνίας και του πολιτικού φάσματος. Αλλά αξίζουν τον κόπο. Διότι σας φέρνουν πιο κοντά στον στόχο σας», επεσήμανε.

Κυρώσεις στη Ρωσία

Η Φον ντερ Λάιεν προέτρεψε επίσης τον Σέρβο πρόεδρο να συμμετάσχει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την ΕΕ. Το Βελιγράδι αρνείται συστηματικά να ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ στην επιβολή κυρώσεων στη ρωσική ενέργεια και τα ρωσικά προϊόντα, ιδίως δεδομένου ότι εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Σας συγχαίρω για την επίτευξη 61 % ευθυγράμμισης με την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά χρειάζονται περισσότερα. Θέλουμε να βασιζόμαστε στη Σερβία ως αξιόπιστο εταίρο», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2009 και στη συνέχεια της χορηγήθηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2012, ενώ αργότερα άνοιξε διαπραγματεύσεις ένταξης με την ΕΕ το 2013. Έκτοτε, έχουν ανοίξει 22 από τα 35 κεφάλαια των κριτηρίων ένταξης.

Η ηγεσία της χώρας των Δυτικών Βαλκανίων έχει δεχτεί σφοδρή κριτική τα τελευταία χρόνια. Οι διαμαρτυρίες που πυροδότησε η κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους μετατράπηκαν σε μια ευρύτερη εξέγερση κατά της διαφθοράς, της λογοδοσίας και της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, η οποία αντιμετωπίστηκε με βίαιη αντίδραση από την αστυνομία.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα επέκρινε την επίσκεψη της προέδρου της Επιτροπής στη Σερβία, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά λυπηρή, καθώς η Φον ντερ Λάιεν τιμά τον Βούτσιτς με επίσημη επίσκεψη χωρίς ορατές επιφυλάξεις, ενώ το καθεστώς του κρατά παράνομα φοιτητές και μέλη της αντιπολίτευσης και καταστέλλει βίαια τους διαδηλωτές», όπως δήλωσε η συμπρόεδρός του, Βούλα Τσέτσι, σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να επιβάλουν κυρώσεις στον κορυφαίο προμηθευτή πετρελαίου της Σερβίας, την Petroleum Industry of Serbia (NIS), επειδή ανήκει κατά πλειοψηφία στη ρωσική Gazprom Neft.

Ο Βούτσιτς συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής για την ασφάλεια τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Σερβίας να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο και ενδεχομένως να αυξήσει τις ποσότητες.

«Από την αρχή της κρίσης στην Ουκρανία, η Σερβία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και υπό μεγάλη πίεση, αλλά... θα διατηρήσουμε την ουδετερότητά μας», δήλωσε ο Βούτσιτς, χρησιμοποιώντας την ορολογία του Κρεμλίνου για τον πόλεμο του εναντίον του Κιέβου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.