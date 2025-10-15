Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες εργάζονται για να συντονίσουν τη συνάντηση, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ λέγοντας ότι έχουν υπάρξει πολλές επαφές με την κινεζική αντιπροσωπεία.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να κλιμακώσουν μια σύγκρουση με την Κίνα και δεν θέλουν να αποσυνδεθούν από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Είπε ότι χάρη στην εμπιστοσύνη μεταξύ Τραμπ και Σι, η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει κλιμακωθεί περαιτέρω και υπογράμμισε ότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις.

Για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας

Σχετικά με την αμερικανική οικονομία ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι το μόνο πράγμα που επιβραδύνει τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το shutwown και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με νούμερα που έχει μελετήσει ότι το shutdown επηρεάζει την αμερικανική οικονομία κατά 15 δισ. την ημέρα.

Όπως είπε, το κύμα των επενδύσεων στην οικονομία των ΗΠΑ είναι βιώσιμο και μόλις ξεκινά, αλλά το shutwown αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, αλλά στη συνέχεια ο Πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε αυτή την άνθηση με τις πολιτικές του», επισήμανε ο Μπέσεντ.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο αμερικανικός προϋπολογισμός παρουσίασε μικρότερο έλλειμμα από πέρυσι.

«Θα αναπτυχθούμε περισσότερο, θα δαπανήσουμε λιγότερα ή θα περιορίσουμε τις δαπάνες για να μειώσουμε το έλλειμμα» ανέφερε.

Κοντά στην οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με τη Νότια Κορέα

Ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας με τη Νότια Κορέα.

«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την υπόθεση με την Κορέα», δήλωσε. «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά εμείς τις διευθετούμε».

Όπως είπε, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας συναντώνται αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Για τον επόμενο επικεφαλής της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης και στον επόμενο επικεφαλής της Fed λέγοντας ότι μετά την ημέρα των Ευχαριστιών, τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ θα δει τρεις με τέσσερις υποψηφίους για συνέντευξη. Όπως διευκρίνισε ο Τραμπ θα λάβει απόψεις από δεκάδες ανθρώπους για την επιλογή της έδρας.

«Ο πρόεδρος της Fed χρειάζεται ισχυρή διοίκηση, εκτός από το να είναι σύμβολο νομισματικής πολιτικής» δήλωσε χαρακτηριστικά.

