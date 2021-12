Είναι καιρός για την Ευρωπαϊκή Ενωση «να σκεφτεί» το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες με θέμα την εξέλιξη της πανδημίας και την εμφάνιση της παραλλαγής Ομικρον, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ανήκει στα κράτη μέλη.

«Είναι μία συζήτηση που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει» στην ΕΕ, είπε.

Η θέσπιση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού απαιτεί κοινή προσέγγιση, πρόσθεσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η επιστημονική κοινότητα θα χρειασθεί «100 ημέρες» για να προσαρμόσει την εμβολιαστική της απόκριση στην νέα παραλλαγή Ομικρον.

Η παραγωγή του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid για τα παιδιά θα επιταχυνθεί και οι δόσεις θα είναι διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις 13 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξήγησε ότι η πληροφορία αυτή προέρχεται από την φαρμακευτική εταιρεία που παράγει το πλέον χρησιμοποιούμενο μεταξύ των 27 χωρών μελών της ΕΕ εμβόλιο.

«Μίλησα με τις BioNTech/Pfizer για τα εμβόλια για παιδιά και είχα χθες μία καλή είδηση», πρόσθεσε.

«Εχουν την δυνατότητα να επιταχύνουν την παραγωγή. Με άλλα λόγια, τα εμβόλια για παιδιά θα είναι διαθέσιμα από τις 13 Δεκεμβρίου», είπε.

We are now facing a double challenge in the fight against #COVID19.



The rapid resurgence of Delta across Europe and a new variant of concern: Omicron.



Full vaccination and boosters provide the strongest protection there is. And they are available now. https://t.co/FOuda4Jbvj