Σαν από θαύμα επέζησαν 5 άνθρωποι όταν το μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος που επέβαιναν κατέπεσε σε ένα βάλτο γεμάτο αλιγάτορες στη ζούγκλα του Αμαζόνιου,στη Βολιβία.

Ο πιλότος, τρεις γυναίκες και ένα μικρό παιδί βρέθηκαν και διασώθηκαν χθες από ντόπιους ψαράδες ενώ είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι, μετά την εξαφάνιση του αεροπλάνου από τα ραντάρ του τμήματος Μπένι στην κεντρική Βολιβία.

Και οι 5 είχαν σκαρφαλώσει στην οροφή του αεροπλάνου και περίμεναν εκεί τη σωτηρία τους, ενώ ήταν περικυκλωμένοι από αλιγάτορες, που τους πλησίασαν σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα.

Μάλιστα, στα νερά του βάλτου είδαν και αρκετά ανακόντα να τους περιτριγυρίζουν.

Σύμφωνα με το BBC, οι ψαράδες τους εντόπισαν κατατρομαγμένους αλλά σώους, μετά από 36 ώρες και τους έσωσαν. «Οι επιζώντες βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση» δήλωσε ο Wilson Avila, διευθυντής του κέντρου επειγόντων περιστατικών του Τμήματος Μπένι.



Πηγή: skai.gr

