Στάρμερ: Να επιβληθούν κυρώσεις στον Πούτιν αν δεν συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε την Τρίτη κυρώσεις για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού συμπροήδρευσε σε μια τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία σχεδιάστηκε κοινή γραμμή για το μέλλον στο ουκρανικό στον απόηχο της συνόδου κορυφής της Ουάσινγκτον.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης: «Οι ηγέτες συζήτησαν πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση -μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρά μέτρα για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης για μια «δύσκολη κατάσταση» εάν η Μόσχα δεν συμβιβαστεί, ενώ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ελβετία τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπήρξε μια «αίσθηση ενότητας» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των επτά Ευρωπαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ανέφερε και ότι προέκυψαν «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» των συζητήσεων.

Το πρώτο, η επιβεβαίωση ότι ο συνασπισμός των προθύμων -μια ομάδα 31 χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας- θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «έχει ήδη αναθέσει στις ομάδες μας να κάνουν περαιτέρω εργασίες» για το θέμα, το οποίο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την ασφάλεια στην Ουκρανία, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεύτερο είπε είναι ότι θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι και θα ακολουθήσει τριμερής συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τραμπ.

